La secció de tennis taula del Club Natació torna de Zamora amb 14 medalles

Gran botí. La secció de tennis de taula del Club Natació Sabadell ha tornat del Campionat d’Espanya de Zamora amb un botí de medalles espectacular: una xifra rècord amb 14 metalls. Onze en les categories d’edat, des de prebenjamí a juvenil, i tres en la categoria de discapacitat intel·lectual.

En la competició d’equips, subcampionat per al conjunt discapacitat intel·lectual amb Jordi Dinarès i David Gil i també plata per a l’infantil format per Luca Khidasheli, Joan Barberà Soler i Aniol Font. L’equip aleví, amb Fran Serrano, Quim Barberà i Owebn Yang, va penjar-se la medalla de bronze.

Or de Karen Yang

En l’àmbit indvidual, Karen Yang va proclamar-se campiona d’Espanya en prebenjamí; Luca Khidasheli, subcampió estatal infantil i Jordi Dinarès, tercer en categoria adaptat. En dobles, or i títol per a Jordi Dinarès i David Gil; plata per a Khidasheli, amb Cesc Carrera en infantil; i bronze en juvenil i també tercer lloc per als alevins Serrano i Barberà. I en dobles mixtes, plata per a Luca Khidasheli, fent parella amb Maria Berzosa, en categoria infantil; bronze de Joan Barberà, amb Maria Méndez en infantil, i també tercer lloc per Agnès Llovet juntament amb Joan Granados. Una autèntica exhibició.

El Club Natació ha comptat amb la presència al Campionat d’Espanya dels palistes: Thiago Huguet, Ariadna Ardèvol, Marta Aguilera, Alejandro Aguilera, Agnès Llovet, Karen Yang, Quim Barberà, Owen Yang, Fran Serrano, Alex Silvespre, Eloi Alcaraz, Arnau Llovet, Joan Barberà Soler, Luca Khidasheli, Alex Vega, Aniol Font, Jordi Sala, Jordi Ruíz, Jordi Dinarès, Marc Ferruz i Sergi Bocanegra. Un planter amb un gran futur.