Acte central de la CUP a Sabadell: “És un vot per plantar cara el proper 23J”

La CUP es presenta a les eleccions estatals per esdevenir la força política per a “plantar cara” i defensar l’independentisme, el feminisme i l’anticapitalisme al Congrés dels Diputats. Així ho han defensat avui a Sabadell en un dels actes de campanya per a les eleccions generals d’aquest 23J. “És un vot per plantar cara”.

Xavier Pellicer, militant de la CUP Sabadell i diputat al Parlament de Catalunya, ha alertat sobre l’auge del feixisme. “Ens ve l’extremadreta, fins ara, els països catalans ho hem frenat amb la lluita i la mobilització popular, hem retrocedit”, apunta el sabadellenc anticapitalista. “El problema és que els governs d’esquerres no fan polítiques d’esquerres”, destaca. “I quan l’esquerra actua com la dreta, no es queden amb la còpia, es van a l’original”, ha reblat.

També han posat l’accent en les polítiques socials: “Un quart de la població està en risc de pobresa, i per això no s’estan fent polítiques“, ha expressat Laure Vega, número 2 de la CUP per Barcelona, que ha aprofitat per carregar contra el govern de Pedro Sánchez: “Han mantingut vius el feixisme”, afegeix. “No renunciarem mai a cap dels nostres principis”.

Pel que fa a les polítiques que defensaran a Madrid, des de la CUP sostenen que se centraran en mesures “radicals”: “Lluitarem per treure habitatges de mans de la banca, expropiacions sense compensacions, regular lloguers i i habitatge públic”, ha destacat Maria Sirvent, Portaveu Nacional de la CUP. “Què anem a fer al Congrés dels Diputats? A utilitzar-ho d’altaveu i dir-los que som ingovernables”, apunta Ignasi Bea, candidat de la CUP, per la circumscripció de Barcelona. “Cada cadira que ocupi la CUP no l’ocuparan els altres“.