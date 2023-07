La companyia Aigües Sabadell ha estrenat una exposició sobre la sequera a la planta inferior del Mercat Central que es podrà visitar de forma gratuïta fins al 18 de juliol. La mostra vol conscienciar tothom perquè prengui consciència que la gestió de l’aigua “és essencial en el context de canvi climàtic”, segons l’empresa.

Es tracta d’una exposició itinerant titulada Operació Aigua que vol conscienciar sobre l’escassetat hídrica i els recursos d’aigua dels quals es disposa. L’exposició consta de quatre blocs: Com contaminen l’aigua’, Com s’embruta l’aigua, Aigua per a tothom? i Quanta aigua consumeixes?. També es presenten diferents dades d’interès, com que l’agricultura consumeix el 70% d’aigua de Catalunya, l’àmbit domèstic, el 19%; l’industrial, el 9% i la ramaderia, el 2%, segons l’exposició.

El director general d’Aigües Sabadell, Xavier Cabanillas, explica que “la conscienciació i la sensibilització ciutadana sobre la importància de realitzar un consum responsable de l’aigua en un moment en què ens trobem en estat d’excepcionalitat, pren un protagonisme encara més crític”. I subratlla que “la cooperació publicoprivada i el compromís ciutadà són eines imprescindibles per construir un futur sostenible”.

Cabanillas recorda que el canvi climàtic “impacta de forma alarmant en la disponibilitat d’aigua”, per la qual cosa fa una crida a continuar fent els “petits gestos” que pot fer tothom per contribuir a l’estalvi i l’ús responsable de l’aigua. En aquest sentit, el responsable d’Aigües Sabadell apunta que des de les administracions i companyies com aquesta s’aposta i es treballa per obtenir aigua regenerada i buscar solucions per oferir una gestió eficient de l’aigua.

Des del 2021, l’exposició itinerant Operació Aigua ha visitat una cinquantena de poblacions catalanes.