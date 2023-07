Els comuns avisen en un acte al Casal Pere Quart que el 23-J hi ha en joc “l’ànima” del govern espanyol

Els actes de campanya agafen velocitat a poc més d’una setmana de les eleccions generals. En una trobada al Casal Pere Quart de Sabadell, la candidata de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, ha advertit que als comicis hi ha en joc “l’ànima” del proper govern espanyol. “Estem triant qui volem que sigui l’ànima del govern a l’Estat: Yolanda Díaz o Santiago Abascal, si és que en algun moment li trobem l’ànima”, ha dit acompanyada del regidor sabadellenc i portaveu de CatComú, Joan Mena, i de la número quatre de la llista per Barcelona i secretària d’Estat per a l’Agenda 2030, Lilith Vestrynge, que és també la secretària d’Organització de Podem.

Vidal ha avisat que el 23-J “va o bé d’avançar o de tornar al passat” i ha assegurat que els comuns i la líder de Sumar són “el vot decisiu” per impedir un govern de dretes. “Som nosaltres qui podem guanyar Abascal, és Yolanda Díaz qui pot guanyar aquesta dreta i aquesta extrema dreta”, ha afegit davant d’una cinquantena d’assistents.

La censura a Borriana, un “spoiler”

En aquesta mateixa línia, Mena ha advertit de l'”amenaça real” que hi hagi un govern estatal del PP i Vox i ha considerat un “spoiler” del que farien des de La Moncloa que l’Ajuntament de Borriana, a la comarca valenciana de la Plana Baixa, hagi fet retirar publicacions en català com ‘Cavall Fort’, ‘Enderrock’ o ‘El Temps’ de la biblioteca pública. “Aquest acte vergonyós hem d’evitar que passi el 23 de juliol”, ha demanat, per la qual cosa ha cridat a impedir-lo fent que els comuns i la líder de Sumar, Yolanda Díaz, tinguin “un magnífic resultat el 23-J”.

La cap de llista per Barcelona ha indicat que les eleccions “van també de la batalla per la tercera posició” que es disputen Sumar i Vox i ha reivindicat que “les millors polítiques” dutes a terme pel govern PSOE-Unides Sumar són les dels ministres de la seva confluència: Alberto Garzón, Joan Subirats, Irene Montero i Yolanda Díaz. “L’únic vot a favor de la sanitat, de la salut mental i d’un estat que ens cuidi és diu Yolanda Díaz i En Comú Podem. És el vot que ens pot aixecar com a país”, ha clamat.

“Aquest 23-J els hem de guanyar en vots. Estem en disposició de fer-ho i per això cap persona progressista no es pot quedar a casa”, ha insistit Vidal. Per aconseguir-ho, ha subratllat, cal acudir a les urnes, ja que els votants de dretes no fallen, ha dit.

Lilith Vestrynge

Per la seva banda, Vestrynge, que va a la llista de Barcelona com a concessió dels comuns per tal que Podem s’unís a la candidatura de Sumar, ha lloat la feina duta a terme pel govern d’esquerres però ha reconegut que “les coses poden millorar encara més” si continuen a l’executiu estatal. És per això que ha demanat fer confiança a Sumar a les urnes i apostar “per una Catalunya plural, diversa, lluitadora, que no abandona els seus joves i que es preocupa i afronta la seva salut mental”.