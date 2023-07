Esquerra Republicana ha defensat la utilitat del vot al partit en un acte de campanya a Sabadell que ha comptat amb el candidat al Senat, Joan Queralt, l’actual diputat Juli Fernàndez, i el portaveu Gabriel Fernàndez, a més d’altres figures del grup com la regidora Sílvia Renom. La formació assenyala la importància d’anar a les urnes aquest diumenge per fer front a l’auge de l’extrema dreta, que té Catalunya en el punt de mira.

“En aquestes eleccions ens hi juguem molt. Sabadell, la cinquena ciutat del país ha de jugar aquest partit. És vital que la gent es mobilitzi. No val quedar-se a casa i després queixar-nos. Hem vist fa dos mesos què passa quan l’independentisme es queda a casa”, ha avisat Gabriel Fernàndez. El portaveu ha situat Sabadell com un “far de la lluita contra el feixisme i en favor dels drets socials”.

Per la seva banda, Juli Fernàndez ha reivindicat el pes històric d’Esquerra, garantint que el vot a la formació “serveix per defensar Catalunya. Això vol dir fer seure el Govern de l’Estat per avançar en un referèndum, en l’amnistia i treballar perquè tinguem més recursos per viure millor”. En aquest sentit, ha afegit que “volem totes les responsabilitats”, mostrant la necessitat de “construir alternatives a la dreta més reaccionària dels últims anys”, recordant alhora que la formació mai ha pactat i mai pactarà amb el PP.

Finalment, Joan Queralt ha exposat els principals eixos del partit, que s’oposen a les corrents reaccionàries imposades per l’extrema dreta. “Hem vist que hi ha coses consolidades que s’han capgirat. Torna la censura; la marginalització de grans col·lectius; torna a negar-se la violència de gènere i la realitat plurinacional d’Espanya”, ha lamentat. Per això, ha demanat consolidar les “bases genètiques” d’ERC: “democràcia, aprofundiment dels drets, justícia social i autogovern”, ha sintetitzat. En definitiva, ha demanat el vot per una societat “més justa, més dinàmica, més pròspera i que camini cap a la independència definitiva”.

L’acte ha acabat amb la visita a diferents establiments de la ciutat com la Llar del Llibre del Passeig, Multiópticas Porta i Lobster Lounge, on els membres d’ERC han aprofitat per exalçat el pes i al vida comercial de la ciutat.