Sabadell, sense diners de la Unió Europea per construir pisos socials

Sabadell no rebrà diners dels fons Next Generation de la Unió Europea per a construir pisos de lloguer social sostenible, de moment. L’empresa d’habitatge públic de Sabadell, Vimusa, va presentar quatre promocions d’habitatge, que sumaven un total de 215 pisos, amb l’objectiu d’obtenir subvencions. L’Agència Catalana de l’Habitatge, que gestiona els ajuts, ha desestimat destinar diners als blocs de carretera de Barcelona i de Francesc Layret (ja construïts), i dels carrers de Malta i del Kurdistan (de nova creació) en la primera convocatòria.

El pla està dotat amb un màxim de 161,6 milions d’euros per a construir 3.100 nous habitatges de lloguer social sostenible a Catalunya –uns 52.000 euros d’ajut per pis–. S’han presentat més projectes dels previstos i no hi ha hagut diners per a tots: en la primera assignació, Sabadell n’ha quedat fora, mentre que altres municipis, com Terrassa, Badia del Vallès i Montcada i Reixac, sí rebran fons de la UE.

Barcelona és la més beneficiada dels ajuts europeus. La capital catalana podrà construir 568 pisos. Li segueixen el Prat de Llobregat (318), Terrassa (199), Girona (184), Lleida (177) i Tarragona (160). En total, es cofinançaran 315 habitatges al Vallès Occidental.

El tinent d’alcaldessa i regidor d’Habitatge, Eloi Cortés, culpa la Generalitat per establir uns criteris “aleatoris” que “perjudiquen” les empreses municipals d’habitatge com Vimusa. “Han afavorit els projectes publicoprivats sense projecte al darrere i el cooperativisme, mentre han penalitzat projectes madurs”, sosté el regidor.

No ho veu així la Crida, que creu que el Govern municipal ha “deixat passar una gran oportunitat”: “Dues promocions ja acabades i dues que en què ni s’havia fet la feina? Quan presentes projectes amb zero maduració et trobes amb això”, critica la portaveu dels alternatius, Anna Lara. Creu que mentre a Sabadell “es parla del Quart Cinturó”, hi ha altres ciutats amb “més sensibilitat” per l’habitatge sostenible: “Aquí al costat, a Terrassa, han aconseguit fons de la UE i també en molts municipis on governa el PSC o que són molt més petits que Sabadell. Tot plegat ens deixa en molt mala posició com a ciutat”.

Cortés creu que, “un cop més”, la Crida fa afirmacions sense saber “què hi ha al darrere”. Malgrat tot, es mostra optimista: creu que hi ha opcions d’accedir als fons de la UE si alguns projectes d’altres municipis no s’acaben duent a terme i cauen de la llista, com ja ha passat amb la majoria de les promocions de Barcelona.

Sí que hi ha fons per a la rehabilitació d’habitatges

El Govern municipal defensa la gestió realitzada dels Next Generation. Recorda que Sabadell rebrà 7 milions d’euros per a la rehabilitació d’habitatges, que servirà per millorar l’eficiència energètica de 400 pisos en barris com Can Deu, la Roureda, els Merinals i Can Puiggener, entre d’altres. “L’Ajuntament acompanya i assessora les comunitats de veïns i ha creat una oficina específica per gestionar-ho”, exposen. A banda, també s’han concedit 638.000 euros d’Europa per a rehabilitar dos immobles situats al passeig del Comerç i al carrer Turina.

Fotografies: Aina Torres i Victòria Rovira