AldoraTech, entre les empreses més disruptives de Catalunya

L’empresa amb seu a Sabadell, AldoraTech, que recentment ha entrat a formar part de la primera incubadora de l’Estat espanyol de logística 4,0, ha estat reconeguda com una de les deu empreses més disruptives del Catalonia Exponential Leaders, d’un total de dues-centes, entre les quals també figura Sener, de Cerdanyola del Vallès.

Aquest programa, organitzat per Acció, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya vol reconèixer les empreses catalanes que s’atreveixen a desenvolupar solucions noves per mitjà de projectes transformadors que ambicionen la creació d’un futur millor i generen mercats nous.

“Arribar a qualsevol lloc”

En el cas d’AldoraTech, centrada en el delivery mitjançant drons, ha estat reconegut, precisament, per afegir una tercera dimensió en el transport de béns d’última milla. “Els drons és la tecnologia del futur. Qui no s’ha trobat en una situació d’emergència que necessita una ràpida solució? Doncs AldoraTech vol arribar a qualsevol lloc que pugui arribar un dron i reduir les ineficiències logístiques”, va apuntar, durant l’acte de l’exponential Day, celebrat el passat dijous, Eduard Gómez, cofundador d’AldoraTech.

Les tecnologies emprades, com la impressió 3D, la IA i el control autònom de vehicles permeten operar drons amb un monitoratge centralitzar, interpretar l’entorn i fabricar aeronaus mitjançant un procés propi d’impressió 3D. En l’actualitat, AldoraTech treballa amb Correus per optimitzar la logística en zones rurals aïllades, i amb el sector sanitari català.