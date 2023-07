Visita al parc del Nord: les obres es reprenen aquest mes

Una de les principals preocupacions dels veïns és l’endarreriment de les obres, que van quedar ralentitzades per la fallida de l’empresa, i l’impuls de la vegetació i l’arbrat, que ho han reclamat a Farrés durant aquesta visita.

En aquest sentit, l’alcaldessa ha aprofitat per a reclamar més facilitats en termes de tramitació administrativa. “És molt excessiva i inútilment garantista, perdem molt de temps”, lamenta Farrés. “Amb la llei de contractes, hi ha una enorme paràlisis en les tramitacions”. Així, demana una major flexibilització per “ser més àgils”.

Reforçar la jardineria

A banda, Farrés ha explicat que la intenció és revisar i reforçar també la jardineria amb una nova fase d’obres. “S’han plantat a aquesta zona mig miler d’arbres i la intenció és que n’hi hagi més”. A banda, també ha previst que els pressupostos del 2024 contempli una partida pel manteniment dels parcs.

El Parc del Nord serà un dels corredors verds de la ciutat, amb una superfície de 76.000 metres quadrats. La inversió és de més de 2 milions d’euros, forma part de les Estratègies deDesenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Ara per ara, queda acabar la part d’obra civil, una part de jardineria i el mobiliari i la zona de jocs.