6 de novembre. Aquesta és la data que el jutjat ha dictat pel desallotjament de l’Obrera (Av Barberà 142). Així ho van explicar membres del centre social aquest divendres, tot en un acte reivindicatiu durant la festa major de l’Eixample. L’encarregat de donar la notícia va ser Allan Contreras, militant de l’espai.

“Molt més que un edifici”

Al seu parlament, Contreras va donar arguments per mantenir el centre. Segons ell, tancar l’Obrera comportaria que 130 persones es quedessin sense el gimnàs popular, que 75 persones no puguin fer classes d’idiomes, que 20 adolescents es quedin sense classes de repàs i que quatre projectes es quedin sense espai, entre altres. “Perdre L’Obrera és perdre un espai emblemàtic del barri, un barri que no té ni centre cívic ni espais de trobada”, va assegurar. Per després afegir: “Si desapareix perdrem un gran espai associatiu, perquè l’Obrera és molt més que un edifici. Són anys de treball i esforç posats al servei dels veïns i tots els sabadellencs”.

El desallotjament

Pel que fa al desallotjament, Contreras va destacar el contacte que han mantingut amb jutjats i l’Ajuntament. Els primers han assegurat que el procés és inevitable. Amb els segons les converses no van arribar a bon port. “No ens han donat cap alternativa, tot i que en vam plantejar. A la ciutat hi ha molts espais buits, però l’Ajuntament no els vol cedir a les entitats”, va reblar. I, a continuació, va afirmar que “si el govern municipal no aturà el desallotjament, seran responsables directes”.

Davant la situació, els membres de l’espai han decidit resistir. És per això que al parlament van animar a la ciutadania a defensar l’Obrera. Per fer-ho, el centre social ha convocat una acampada popular davant el local el dia 5 de novembre. El mateix dia de l’expulsió també hi ha una altra convocatòria, prevista per les 6 h del matí.