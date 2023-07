Cap de setmana intens a la xarxa viària de Sabadell. La Policia Municipal de Sabadell va advertir de fins a cinc actuacions relacionades amb el trànsit entre dissabte i diumenge: dues d’elles per accidents de trànsit –un d’ells amb un atropellament– i tres més relacionats amb alcoholèmies positives.

Dissabte passat a les 7 h, a la carrera del Torre Romeu amb el camí de Can Quadres, es va produir un accident de trànsit per la col·lisió d’un turisme amb un fanal. Es va realitzar la prova d’alcoholèmia al conductor, de 25 anys, la qual va donar positiu amb un resultat de 0,39 mg/l. Es va realitzar una denúncia administrativa per conduir amb una taxa superior a la permesa, es va immobilitzar el vehicle i es va procedir a la retirada del fanal amb la corresponent senyalització.

A les 20:19 hores del dissabte, a la carretera de Parts de Lluçanès 127 , es va produir un accident de trànsit, per la col·lisió entre un turisme i una bicicleta. El conductor de la bicicleta, de 30 anys, va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l’hospital Parc Taulí.

A les 04:32 hores del diumenge, al carrer de Joaquim Blume amb el carrer de Domènech i Montaner, es va identificar un conductor d’un vehicle que circulava per la via. Se li va realitzar la prova de l’alcoholèmia al conductor, de 35 anys, el qual va donar positiu amb una taxa de 0,96 mg/l (la taxa màxima genèrica permesa és de 0,25 mg/l). Es van realitzar les corresponents diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques.

A les 06:42 hores del diumenge, al carrer de L’Espirall 7, es va produir un accident de trànsit per la sortida de via d’un turisme. Es va realitzar la prova d’alcoholèmia al conductor, un home de 22 anys, el qual va donar positiu amb un resultat de 0,71 mg/l. Els policies actuants van instruir les corresponents diligències judicials i es va immobilitzar el vehicle.

A les 20:00 hores del diumenge, al carrer de Sau 63, es va produir l’atropellament d’una vianant de 61 anys, per part d’un turisme mentre travessava el carrer. La vianant va resultar ferida lleu i va ser traslladada a l’hospital Parc Taulí. Va intervenir una unitat de Policia Municipal.