L’asfaltatge de la cruïlla de Gran Via amb Rambla i avinguda de Barberà provocarà afectacions al trànsit. De fet, la nit de dimecres, del 26 al 27 de juliol, es tallarà la circulació en aquest punt, per sobre del pont número 3. Serà a partir de les 22 h i es preveu que el tall s’allargui unes 6,5 hores.

El projecte, un cop acabat, permetrà disposar d’un espai lliure de 1.800 metres quadrats, millorar l’accessibilitat entre barris i guanyar aquest espai amb prioritat per a vianants, nova jardineria i mobiliari urbà. També ampliar espais de lleure i estada per a la ciutadania i millorar les condicions per a l’activitat ciutadana a l’espai públic.