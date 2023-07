Juli Fernàndez, dins de l’equip per negociar la investidura a Pedro Sánchez

ERC ha designat l’equip negociador per a una possible investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, després dels resultats del 23-J. Entre ells, s’hi troba l’exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez. Es tracta dels diputats electes al Congrés Gabriel Rufián i Teresa Jordà, i la senadora Sara Bailac, que pilotaran les converses amb els socialistes. S’hi afegiran, per definir la negociació estratègica, la secretària general, Marta Rovira, el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové; la portaveu i vicesecretària, Marta Vilalta; i l’exconseller Juli Fernández.

L’aritmètica del 23-J fa que ERC tingui “la clau” de la presidència del govern espanyol, de nou, tot i que ara també tindrà el mateix rol Junts. Ambdues formacions independentistes van obteir 7 escons a les eleccions de diumenge passat, uns vots que necessita Sánchez per ser escollit president de nou.

Els republicans ja han deixat clares les seves condicions: traspàs de Rodalies amb ingrés del deute econòmic pendent; fi del dèficit fiscal; tornar a negociar el conflicte polític. A més, ERC es marca com a prioritat establir un acord estratègic amb Junts -que vagi més enllà de la investidura. En campanya Esquerra ja subratllava que les condicions a Sánchez haurien de ser “conesnsuades” per l’independentisme.

ERC i Junts ja han iniciat els contactes amb aquest objectiu. De fet, Rovira i el seu homòleg de Junts, Jordi Turull, ja han tingut unes primeres converses en aquest sentit. L’interès d’uns i altres per aconseguir grup propi és un dels temes que hi ha damunt la taula, després de quedar-se’n sense pels resultats del 23-J.

Una via -amb menys opcions- passaria per tenir un grup conjunt entre els dos partits. Una altra seria ajuntar-se amb d’altres formacions com el BNG o Bildu -amb qui ERC comparteix estratègia política a Madrid-, o perquè el PSOE, a partir d’una necessària majoria a la Mesa del Congrés, atorgués grup propi a ERC i grup propi a Junts, a canvi del seu suport a Sánchez.