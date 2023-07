El Departament de Territori destinarà uns 4 milions d’euros per millorar la seguretat i la comoditat en la conducció en un tram de 12 quilòmetres de la B-124 entre Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall.

Ara s’ha tret a licitació la redacció del projecte, dotada amb 262.000 euros de pressupost i un termini d’execució de 10 mesos. Les obres com a tal, per tant, no es licitaran almenys fins a mitjans de l’any que ve, de manera que no començaran abans de finals del 2024 o principis del 2025.

Les obres permetran renovar el ferm de tot el tram d’actuació, es faran cunetes transitables per a donar sobreample a la carretera i es milloraran els dos encreuaments amb la B-1249 i dels accessos a urbanitzacions existents.

També es preveu pacificar la travessera de Castellar del Vallès, millorar la visibilitat en els revolts, adequar les parades d’autobús -amb la construcció de plataformes independents-, i adequar la senyalització i instal·lació de noves barreres de seguretat.