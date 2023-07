La selecció masculina de waterpolo es banya en bronze

La selecció espanyola masculina de waterpolo, amb 4 del CN Sabadell, s’ha penjat el bronze al Mundial de Fukuoka. A la final de consolació, el combinat estatal s’ha imposat per 6 a 9 a Sèrbia amb una gran actuació del porter del Club, Edu Lorrio, que ha estat l’MVP del partit. A l’ombra d’Unai Aguirre durant tota la competició, Lorrio ha aprofitat amb escreix la seva oportunitat a la porteria.

Malgrat ser un partit de pocs gols, a l’inici no semblava que fos aquesta la dinàmica. Un primer parcial d’empat a 3 i un segon de 3 a 2 favorable als espanyols ha fet arribar al descans amb un 6-5 que no feia imaginar el marcador final. Ha estat a partir del tercer quart que ha començat l’espectacle protagonitzat per Edu Lorrio sota pals. Amb gairebé un 70% dels xuts serbis aturats durant l’enfrontament, el madrileny del CNS ha aconseguit assecar l’atac balcànic durant 18 minuts consecutius a la segona meitat del partit. Només un gol en pròpia porteria ha trencat l’espectacular dinàmica. No obstant això, els tres gols espanyols en aquests dos períodes han servit per acabar el partit amb un triomf relativament còmode (9-6). L’or mundial finalment se l’ha penjat el botxí dels espanyols a semifinals, Hongria, que ha superat a Grècia a la final als penals després de l’empat a 10 al temps reglamentari.

D’aquesta manera, la selecció espanyola suma una nova medalla, en aquest cas el bronze i en suma 5 en el darrer any entre Mundial, Europeu i World Series. Els de David Martin es continuen consolidant com una de les seleccions referents al panorama. El bronze masculí unit a la plata femenina deixen a la selecció espanyola com l’única que ha repetit guardó en ambdues modalitats.