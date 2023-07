La celebració de Sant Feliu ‘retorna’ la tradicional festa major a Sabadell

Sabadell ha tornat a recuperar la celebració de Sant Feliu. O el que és el mateix, la tradicional festa major de la ciutat. I és que fins als anys 70, aquesta era la cita gran del municipi. Les institucions de l’època, però van decidir canviar-ho perquè la majoria dels sabadellencs marxaven de vacances a l’agost, època en què es feia la festa, i la ciutat quedava bastant buida. Ara, gairebé 50 anys després l’associació Encultura’t ha aconseguit ‘reviure‘ l’esdeveniment fent lluir el bestiari de la ciutat i il·luminant els carrers amb el correfoc dels diables.

El patró de la ciutat

El nom de la cita no és casualitat. Ja que, juntament amb La Salut, Sant Feliu és el patró de Sabadell. “És una figura molt important per la ciutat, però poca gent la coneix. Per això ja fa tres anys que estem recuperant la festa i ara ho hem aconseguit”, ha explicat David Hidalgo, secretari d’Encultura’t. Per fer-ho l’entitat ha preparat un cap de setmana ple de cultura popular. “Hem muntat una performance per recrear la vida del Sant, hi tenim actors, grups de foc, projeccions i un castell de focs”, ha precisat Hidalgo.

Tot en un gran espectacle que ha començat aquest dissabte al voltant de les 20 h amb la plantada de les bèsties. Posteriorment, cap a les 22:30 h la Mulassa, el Ball de Diables i els tabals, acompanyats de la Víbria de Barcelona han realitzat un correfoc pel centre de la ciutat. Un cop acabat, la plaça de l’Ajuntament ha acollit la representació de la vida de sant Feliu.

Els actes han continuat el diumenge. Jornada en què s’ha tornat a celebrar la cercavila i s’han dut a terme els balls protocol·laris al capvespre per tancar la cita. I això no acaba aquí. Ja que com ha confessat Hidalgo, des d’Encultura’t ja s’està treballant perquè l’esdeveniment del 2024 sigui encara més espectacular.