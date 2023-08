Un centenar de sabadellencs, a les Jornades Mundials de Joventut

“Tots estem esperant l’arribada del Papa. La fe és millor compartir-la!”, exclama Mariona Torrecilla (21 anys), una de les sabadellenques de la parròquia de Sant Fèlix que des de diumenge passat, i durant tota aquesta setmana, participa en les Jornades Mundials de la Joventut a Lisboa.

Durant set dies, joves cristians d’arreu del món –més d’un milió– es congreguen a la capital portuguesa per viure una experiència eclesial que culminarà amb l’assistència del papa Francesc, en una trobada que enguany té per lema Maria se n’anà decididament. “Dins de l’ambient parroquial, les jornades mundials de joventut fan il·lusió. Aquí a Sant Fèlix, i amb el treball que s’ha fet, aquest sentiment ha augmentat entre els joves, que s’han sentit cridats per assistir-hi”, explica mossèn Xavier Farrés, rector de la parròquia.

Precisament, aquesta és l’església sabadellenca que ha congregat més joves a Portugal, una seixantena, del centenar total de sabadellencs que s’hi han desplaçat, comptant els que formen part de les parròquies del Sagrat Cor, Sant Roc, Sagrada Família, Santa Creu i Sant Fèlix. En total, 1.050 joves de la diòcesi de Terrassa, allotjats en poliesportius de Cascais, presenciaran avui dijous l’acte d’acollida del Sant Pare, divendres el Via Crucis, la gran vetlla i la missa multitudinària del diumenge, per posar fi a una setmana de tallers, pregàries i també temps per a l’esbarjo. “Són les meves primeres jornades. A vegades, sents que la gent diu que els cristians no s’ho passen bé, i no és així. Estem gaudint, fent pinya amb els amics creients, i passant bones estones ballant”, afegeix Torrecilla.