El ‘refugi’ ideal per combatre la calor

“És el lloc ideal per als pares i els fills: ells perquè tenen tobogans i nosaltres perquè podem descansar”, explica la cerdanyolenca Montse Ortigosa, banyista habitual, que el passat dimecres va venir fins a La Bassa de Sant Oleguer amb els seus dos fills i tres amics seus.

Des de la seva obertura, el passat 16 de juny, el complex municipal sabadellenc ha superat amb escreix el topall dels 100.000 banyistes (108.848), quan encara queda tot l’agost per endavant. Fins a la setmana passada, i en comparació al mateix període del 2022, l’afluència era de 116.000 persones. En el còmput total, l’any passat, va registrar el rècord d’usuaris, amb 194.133 persones, superant així el màxim del 2019, que va ser de 171.463. “Des de l’any passat que venim, atrets per les instal·lacions i la comoditat de poder refrescar-nos en un espai segur” apunta l’Òscar González, de Parets del Vallès, acompanyat del seu fill Leo.

Durant el mes de juliol centenars de casals d’estiu vinguts d’arreu del territori s’apropen fins a Sabadell, registrant pics d’afluència fins als 4.000 banyistes. Amb l’arribada de l’agost, tal com apunten fonts municipals, el nombre de visitants és més sostingut, situant-se a nivells per sota els 3.000, durant el cap de setmana, i als 2.500 entre setmana. “Ara no ens fa falta venir quan obren les portes, hi ha més espai per poder escollir on posar la tovallola i el para-sol”, defensa José Higuero. Ell, com un bon grapat d’usuaris hi passa llargues jornades, plegant veles a mitja tarda i després de dinar a l’àrea de pícnic o comprant als punts de venda: “Les zones d’ombra són d’agrair, per als adults i els més petits. Ells ràpidament volen tornar a l’aigua i tirar-se pels tobogans, i nosaltres aprofitem per fer la migdiada”, somriu.

En la mateixa línia s’expressa la Montse Ortigosa, mentre reposa a la tovallola mentre els seus fills baixen pels diversos tobogans, abans d’anar a dinar, en una de les àrees reservades per al pícnic: “hi ha dies que no ens quedem a dinar, però avui que vinc amb amics dels meus fills, ens hi quedarem. És molt còmode, i en poc espai ho tens tot, sense la necessitat de moure’t en excés”.

Són precisament els diversos tobogans, un parell dels quals, que sedueixen a un elevat nombre de banyistes, atrets per la seva alçada, el que ha fet que la família Piñero-Martí vingui de Montcada davant la insistència dels seus fills: “Tenim piscines més a prop, és clar, però un cop han vist aquestes instal·lacions, només volen venir aquí. Realment hi estem molt a gust, encara que tinguem 20 minuts amb cotxe”, apunten.

Prop de 65.000 usuaris

La Bassa centra el gran gruix de banyistes, sabadellencs o no, que aposten per passar part (o totes) les vacances a Sant Oleguer, però a Sabadell també hi ha altres refugis per esquivar les altes temperatures d’aquests darrers dies, amb màximes que arriben fins als 35 graus.

Can Marcet, Campoamor, Parc del Nord i l’Olímpia són les altres alternatives disponibles durant el període estival. Des de l’inici de la temporada, i fins a la darrera setmana de juliol, pels quatre recintes aquàtics n’han passat 64.547, mentre que al llarg de l’any 2022 van passar-hi prop de 100.000 banyistes (99.960).

Fa quatre anys que el jove barceloní Ismael Akbulut passa els estius a Sabadell, exercint de socorrista, mentre acaba el grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Enguany, l’Ismael, d’arrels turques, i qui en futur espera poder ser bomber, és el coordinador de l’equip de socorristes, format per prop d’una desena de professionals, que vetlla per als milers de banyistes que diàriament omplen La Bassa. “Cal tenir paciència: és una piscina molt gran, semblant a una platja, amb un gran volum de gent, on cal estar pendent de tothom”, assegura Akbulut, de 23 anys, mentre afegeix que “com a tot arreu, hi ha de tot: gent molt respectuosa, que segueix al peu de la lletra les normes, i n’hi ha que fan cas omís, tot i avisar-los diverses vegades”. Fa tres setmanes, va viure en primera persona “un gran ensurt” que afortunadament va acabar amb final feliç, quan el seu company Raül López va ser cabdal en practicar les maniobres de reanimació a una nena de tan sols cinc anys. Sobre aquest aspecte, Ismael Akbulut reconeix que “hem de fer bastants rescats, encara que, afortunadament, no són greus. La piscina no té la mateixa fondària, i això fa que, de vegades, quan els nens es quedin sols en zones concretes hàgim d’intervenir”.

Si durant la temporada de piscines, no hi ha alguna activitat per a la gent gran, i el temps acompanya, la Teresa Guitart baixa des del barri de la Creu Alta fins a La Bassa per refrescar-se i passar una bona estona. “Ja fa més de quatre anys que vinc, ho tinc a prop de casa i amb el carnet de temporada de la gent gran em surt més econòmic”, somriu.

La creualtenca és de costums i rutines, i sempre que baixa fins a Sant Oleguer se situa al mateix lloc: un parell o tres de capbussades i cap a casa a dinar. “En aquest racó –entrant, a la dreta de la illeta–, no hi ha tant moviment, s’hi està més tranquil”, afirma, mentre ens atén prenent el sol.

Durant el juliol, amb els casals, ha estat una invasió, encara que haig de dir que no he tingut cap queixa, més enllà del propi i inevitable xivarri que generen. Un dia vaig comptar fins a 26 autocars, alguns dels quals vinguts de Sant Joan Despí o Sant Vicenç dels Horts”, assegura. Ara, i ja a l’agost, Guitart reconeix estar més a gust, amb una davallada de l’afluència –dels 4.000 del juliol i caps de setmana, als 2.500-3.000 de l’agost–, mentre ens recorda que s’apropen quarts d’una, moment per agafar la tovallola i tornar cap a casa. “Fins demà, que a la tarda toquen altres coses”.