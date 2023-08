Cinc entitats de Sabadell s’uneixen per defensar el català

Des de finals del passat mes de març, Sabadell compta amb una plataforma que vol defensar i promoure la llengua catalana. Es tracta de la Taula per la Llengua de Sabadell, formada per cinc organitzacions d’àmbit nacional amb delegació a la ciutat. Són l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell Local de la República, Llengua i República, la Plataforma per la Llengua i Òmnium Cultural. Jaume Monmany, d’Òmnium, explica que “més que fiscalitzar, volem donar suport perquè la gent utilitzi el català en moltes facetes, sense discriminar. No perquè una persona tingui un color o altre de pell hem de canviar d’idioma”.

La feina que volen fer és al carrer, però també a les institucions, especialment pensant en l’Ajuntament de Sabadell, que és la més propera al ciutadà. Una de les coses que persegueixen és que el consistori garanteixi l’atenció en llengua catalana quan externalitza alguns serveis.

Tal com afegeix Sever Salvador, de la Plataforma per la Llengua, la voluntat de les entitats és “fer pinya” per “lluitar per la llengua”. Des de la Taula volen ser al costat de la ciutadania per aclarir conceptes i empoderar-la perquè “no tingui dubtes ni vacil·lacions en l’ús de la llengua”. Àngels Folch, de Llengua i República, apunta que “és el ciutadà qui tria la llengua en què vol ser atès, no l’ajuntament”, i posa d’exemple situacions que s’ha trobat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Despatx Lluch.

“D’entrada et diuen que pots parlar català, però no és això, jo vull que m’atenguin en català, de la mateixa manera que una persona castellanoparlant, si no entén el català, pot demanar la llengua castellana”, reivindica. Per la seva part, Jordi Carbonell, de l’ANC, creu que la tasca de fomentar l’ús de la llengua “és essencial si pretenem impulsar la nació com a estat independent”. Finalment, Narcís López (CLR) assenyala que “hem d’aconseguir que cadascú parli el que vulgui a casa seva, però que una ens uneixi com a país”.