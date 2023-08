Un estiu de boli i llibreta: què estudien els sabadellencs a l’agost?

Desconnectar, fer el viatge promès, posar-se moreno: cadascú té marcats objectius diferents per a l’estiu. Les acadèmies de la ciutat, però, ens en proposen un altre: preparar-nos per assolir les nostres fites acadèmiques personals.

Existeix la percepció que estudiar o formar-se acadèmicament és una activitat amb vacances obligades a l’agost. L’estiu, però, esdevé en molts casos un període excel·lent per nodrir-nos de coneixement. En definitiva, perquè tenim més temps i perquè l’atenció dels professors serà més individualitzada, ja que les aules descarreguen un gran gruix d’estudiants que marxen de vacances. A Sabadell, diverses acadèmies tanquen durant escasses dues setmanes, per facilitar l’aprenentatge d’aquells que volen obrir boli i llibreta a l’estiu. Ens hem colat a dues d’aquestes acadèmies, per respirar el ritme que s’hi respira a ple agost, quan la ciutat és a mig gas.

Les acadèmies

Albert Alberola

Director Centre d’Estudis Sabadell

“Tenim un compromís amb aquelles persones que volen preparar-se per a uns exàmens o volen reforçar alguna àrea en concret, per això, només tanquem dues setmanes a l’estiu. És el període per excel·lència per posar-se les piles de cara a l’inici de curs i arribar amb el nivell que ens demanaran, per exemple. El setembre, a més, tenim de nou una selectivitat, no podem estar tancats tots un mes perquè hi ha molta demanda de preparació. L’estiu és un bon moment per fer els intensius.”

Melanie Cross

Professora What’s Up! Sabadell

“A l’estiu tenim més temps; i podem invertir més hores a aprendre un idioma. A banda, l’atenció és molt més personalitzada perquè el gruix d’estudiants és més baix. Hi ha alumnes que em pregunten a la primera classe: ‘Només som aquests?’. Ho acaben notant molt, tenen l’oportunitat de practicar molt més el seu anglès. I més tenint en compte que donem molta importància a l’expressió oral. Hi ha perfils variats, n’hi ha que van d’Erasmus, per exemple, o que es presenten a un examen oficial.”

Els estudiants

Ivonne, 26 anys

Reforç d’anglès

“Quan viatjava sola era molt frustrant sentir-me encallada per culpa de l’idioma. Vaig decidir que l’estiu era un bon moment per posar-me a practicar l’anglès a màxim rendiment. Ha coincidit a més, que aquest setembre marxaré a viure a Berlín; i, per tant, ara sí que necessito més que mai un anglès fluid. No fem servir llibres, gairebé tot és expressió oral i és precisament el que necessito millorar. Posar-s’hi a l’estiu, quan estàs de vacances, a vegades resulta dur, però és la millor opció.”

Enrique, 25 anys

Preparació PAU +25

“M’estic preparant per fer les PAU +25 i després poder fer la carrera de Medicina. Els exàmens són a l’abril, però s’ha d’agafar amb temps. Els exàmens cal preparar-los molt bé, i encara més per entrar a fer Medicina, que és un grau molt exigent. He decidit començar ara perquè a l’estiu molta gent marxa de vacances i les aules queden més buides que normalment. Pots preguntar moltes més coses, els reforços són amb menys alumnes i pots rebre una atenció molt més personalitzada.”

Gonzalo, 16 anys

Reforç de matemàtiques

“Vaig apuntar-me per fer repàs perquè em costaven algunes assignatures. Ara mateix m’estan ajudant a millorar el nivell de matemàtiques: treballem, per exemple, les matrius. Aquest setembre començaré 2n de batxillerat i aprofito l’estiu per posar-me al dia. Arribo a les 9:30 h i les primeres dues hores les destinem a fer tècniques d’estudi, és a dir, realitzar esquemes o millorar l’organització. Les següents dues ens centrem en les ‘mates’. Tot i que a vegades fa mandra, és el millor moment per fer-ho.”

Ivan, 24 anys

Reforç d’anglès

“Soc aquí per aprendre i millorar el meu anglès. Vull progressar per accedir a titulacions oficials més endavant. Aprofito l’estiu per fer-ho perquè a l’escola on estudio puc reservar les classes que vull. Ara, a l’estiu, és el moment de l’any quan tinc més temps lliure i, per tant, és quan més classes puc agafar i més puc aprendre. Faig vacances, també; es pot compaginar tot de manera fàcil.”

Exàmens a la vista

Amb el punt final a l’agost, l’arribada de setembre i, en la majoria de casos, l’estabilització de la rutina, arriben també diverses convocatòries d’exàmens oficials. Els de Cambridge, per exemple, que acrediten el nivell d’anglès de forma oficial, preveuen proves del First Certificate –el 22 de setembre– i de l’Advanced Certificate –el 16 de setembre–.

Encara que durant aquest període, l’examen que mou més estudiants és la convocatòria extraordinària de les Proves d’Accés a la Universitat de setembre, que es desenvolupen els dies 5, 6 i 7. Aquesta selectivitat acull estudiants que no van poder presentar-se a la convocatòria de juny, que necessitaven més temps d’estudi, que van suspendre les primeres PAU o que no van arribar a la nota de tall que necessitaven per accedir a la carrera que havien sol·licitat. En tot cas, com que es desenvolupen tot just estrenat el setembre, les acadèmies ofereixen formació de preparació que s’ha d’encabir tant sí com no durant els mesos d’estiu previs a la convocatòria.

