Esquivarà Sabadell l’onada de calor d’aquesta setmana?

Durant aquest dimecres, pràcticament la totalitat d’Espanya estarà en alerta per elevades temperatures i el nivell d’avís serà el màxim (vermell). En alguns punts es podrien fregar els 45 graus. Serà quan l’onada de calor que travessa la península Ibèrica, la tercera des de començament d’any, arribarà al seu punt màxim.

L’episodi d’intensa calor, però, no tocarà de ple casa nostra. Almenys, no arribant a temperatures tan extremes, segons apunten les diferents previsions meteorològiques. A Sabadell, el pronòstic del Meteocat apunta a dades per damunt dels 30 graus, però sense arribar als 40. A més, aquest ascens del mercuri serà un pèl més tardà, i es podria notar entre dijous i divendres.

L’anterior episodi de calor intensa va arribar la setmana del 17 de juliol. Segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, el termòmetre va registrar el dimarts 18 un pic màxim entre les 11.30 h i les 12.00 h, arribant fins als 41 ºC de temperatura. Fins aleshores, només en una ocasió s’havia superat el llindar dels 41 graus, registrats el passat 28 de juny del 2019. Caldrà esperar per veure si el mercuri torna a pujar fins a xifres tan altes.

Avís a Catalunya

A Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís de perill per una calorada de dos dies de durada amb temperatures que poden fregar els 43ºC a Ponent. L’episodi començarà aquest dimecres, però el pic de calor intensa serà dijous, especialment a una quinzena de comarques de l’oest de Catalunya (Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Garrigues, Segrià, Urgell, Pla d’Urgell, Segarra, Solsonès, Noguera, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça).

No obstant això, està previst que a finals de setmana la temperatura vagi baixant lleugerament fins a normalitzar-se per l’època de l’any, alhora que el sol guanyarà protagonisme.

Quan parlem d’onada de calor?

El Servei Meteorològic de Catalunya fa servir un criteri de duració i intensitat de la calor: estipula que s’han de superar uns llindars concrets durant un mínim de tres dies consecutius per poder parlar d’onada de calor. Per tant, si l’episodi no s’allarga en el temps, no es considera estrictament una onada.

L’organisme competent estableix que el llindar per determinar una onada de calor són les temperatures màximes, que han d’excedir el percentil estadístic del 98% dels últims 10 anys de la sèrie de cada estació meteorològica oficial. Això vol dir que el 2% dels dies més càlids dels últims 10 anys marcaran el llindar de temperatures màximes a superar per a determinar una onada de calor.

Aquesta manera de definir una onada de calor implica que els llindars depenen de cada punt del territori català. Així, els llindars canvien en funció de la ciutat o població.