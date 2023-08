Sabadell, Terrassa i Barcelona: quina zona blava és més flexible a l’agost?

D’entre les ciutats de més de 200.000 habitants de Catalunya, Sabadell és a l’equador pel que fa a la gratuïtat de la zona blava a l’agost. Des de dilluns passat, i fins al diumenge de la setmana vinent, les 1.500 places d’estacionament de zona blava de Sabadell són gratuïtes. En total, 14 dies sense necessitat de posar tiquet –12, si tenim en compte que els diumenges la zona blava és gratuïta durant tot l’any–. Una regulació permissiva, si la comparem amb Barcelona o Badalona; però un pèl restrictiva, davant de Terrassa o l’Hospitalet de Llobregat.

Les zones blaves més restrictives

La zona blava de Barcelona no s’atura cap dia d’agost. El funcionament habitual dels tiquets d’estacionament s’aplica a tots els mesos per igual, també a l’agost. L’única manera de no haver-la de pagar és disposar de l’etiqueta de vehicle de 0 emissions, una normativa que està vigent tot l’any a la ciutat comtal.

Una situació semblant a la que es dona a Badalona, ja que la zona blava és de pagament durant tot l’agost; menys a la zona d’estacionament de Mercat Torner, que és gratuïtat tot el mes. Les dues localitats es consoliden com les més restrictives en matèria d’estacionament a l’agost.

Les zones blaves més flexibles

A l’altra banda de l’equació hi ha Terrassa i l’Hospitalet de Llobregat. Els terrassencs gaudeixen d’una gratuïtat a la zona blava de 21 dies, del 7 al 27 d’agost –una setmana més que a Sabadell–. Els més afortunats, però, els de l’Hospitalet de Llobregat, que no hauran de posar el tiquet d’estacionament cap dia durant tot el mes d’agost: la zona blava és gratuïta del dia 1 al 31 d’aquest mes.