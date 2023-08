Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat de la Policia Municipal de Sabadell es van haver de mobilitzar aquest dimecres per apagar un incendi que es va originar al camí de Can Quadres, a Sant Oleguer. Afortunadament, no es van haver de lamentar danys personals, segons han precisat fonts policials.

El foc es va originar poc després de les 3 de la tarda i va començar a cremar uns matolls per causes que es desconeixen. El foc va afectar uns 600 metres quadrats d’extensió.