Escalada de preus al juliol

L’Índex de Preus de Consum (IPC) ha escalat quatre dècimes al juliol a Catalunya i s’ha situat en el 2,3% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Es tracta de la segona variació interanual més baixa des de l’abril del 2021. L’indicador ha crescut després de dos mesos consecutius de baixada. Els aliments han repuntat i encara són un 10,1% més cars que fa un any. Els carburants són un 15,3% més barats que el 2022 però repunten tres punts en un mes. La inflació subjacent, que no té en compte aliments no elaborats i l’energia, ha escalat fins al 6,2%, tres dècimes més. En comparació amb el mes de juny, però, els preus han pujat un 0,3%.

Les dades de Catalunya han coincidit amb les de l’Estat, on l’IPC també ha situat la variació mensual del 0,2% i interanual del 2,3%, fet que deixa enrere la xifra del juny (1,9%) que va ser la més baixa des de l’abril del 2021. L’INE ha atribuït l’increment al preu del transport -sobretot els carburants- i els aliments -en especial les fruites i el olis-.

Pel que fa a la inflació subjacent, que descompta els preus més volàtils, a l’Estat també s’ha situat en el 6,2%. D’aquesta manera, torna a repuntar després de cinc mesos de baixades. Quan aquest indicador se situï per sota del 5,5%, el govern espanyol eliminarà la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics.

Cal tenir en compte, però, que les comparacions interanuals es fan amb el juny del 2022, quan l’IPC es va disparar fins al 10,3% a Catalunya, el màxim de la sèrie històrica. És a dir, els preus es comparen sobre una base molt alta.

L’alimentació, un 10,1% més cara que fa un any

Després d’encadenar quatre mesos de baixades interanuals, els aliments han repuntat i encara continuen disparats respecte fa un any. En concret, durant el juliol han estat un 10,1% mes cars que el mateix mes de l’any passat. En comparació amb el juny, el preu ha pujat un 0,2%.

Si s’analitza en detall el cistell de consum en comparació amb el juliol del 2022, ha continuat disparat el preu del sucre (+45,9%), l’oli (+19,2%), la llet (+18,1%), les patates (+17%), la carn de porc (+14,3%), els ous (+12,3%), l’aigua i els refrescos (+10,9%), els cereals (+10,8%), la fruita fresca (+9,3%) i el cafè (+9,3%).

Respecte del juny, els productes que més s’han encarit han estat la fruita fresca (+6,6%), i l’oli i els greixos (+3,1%). En canvi, el preu dels llegums i les hortalisses fresques ha baixat un 3,4%.

A l’Estat, els preus de l’alimentació durant el juny han estat un 10,8% més cars que fa un any, cinc dècimes per sobre de la variació interanual del juny (10,3%).

Puja el preu dels paquets turístics i la restauració

Les dades publicades aquest dimecres per l’INE també constaten un encariment dels productes i serveis relacionats amb el turisme, precisament en el segon mes que obre una temporada d’estiu que s’anticipa “de rècord”. Els paquets turístics són un 26,8% més cars que fa un any, els serveis d’allotjament s’han encarit un 9,5%, els restaurants i els hotels un 5,7%, i l’oci i la cultura un 8,2%.

D’altra banda, també s’han encarit el tabac (+6,9%), els vehicles (+6%), els mobles i els articles de la llar (+4,%), la sanitat (+2,5%) i el vestit (+2,1%) i el calçat (+2%).

Continua el descens de preu dels carburants

Després de tot, destaca la baixada de preu dels carburants, que a Catalunya s’han situat un 15,3% més barats que fa un any. Es tracta d’una caiguda de més de tres punts respecte del mes anterior (-18%). En comparació amb el juny, però, s’han encarit (+3,3%).

També ressalta la caiguda interanual de l’electricitat, gas i combustibles (-32,3%) i el transport (-4,8%).