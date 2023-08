Millores en la xarxa elèctrica de Can Cuiàs, a Montcada i Reixac

La xarxa elèctrica de baixa i de mitjana tensió del barri de Can Cuiàs, a Montcada i Reixac, s’ha millorat en les últimes setmanes amb l’objectiu de reforçar i millorar el subministrament elèctric a aquest municipi del Vallès Occidental i deixar-la preparada per poder absorbir més demanda i impulsar l’electrificació de la demanda, aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i lluitar per combatre el canvi climàtic. La companyia Endesa va finalitzar el passat mes de juliol els treballs de reforma tecnològica.

L’operativa ha suposat una inversió de 90.000 euros, aportants per la companyia. Les tasques s’han dut a terme al carrer Camèlies, on s’ha eliminat un centre de transformació subterrani ubicat dins d’un local annex a un pàrquing i que patia inundacions quan es produïen episodis de tempestes i pluges.

Així, la companyia, davant les incidències i de la mà del consistori, ha optat per a traslladar la unitat a l’exterior, en una caseta prefabricada a la vorera del davant, al mateix carrer, envoltada d’un petit jardí. S’han aprofitat les feines per a substituir i sanejar tot el cablejat existent, estendre una nova escomesa subterrània de baixa tensió i, sobretot, instal·lar un nou armari de distribució urbana (ADU) per tal de tancar una anella elèctrica.