La històrica floristeria Carlota Segalà es trasllada a una nova ubicació

Flors Carlota Segalà es trasllada de local. L’emblemàtic negoci amb més de 155 anys d’història ja ha deixat l’edifici del carrer Mestre Rius 4, de propietat, i reobrirà l’1 de setembre a una nova ubicació. De fet, no tan nova, i molt propera, ja que la floristeria torna a l’espai que va ocupar entre 1993 i 2005, al carrer Travessia de Borriana, 14.

Una cafeteria de la cadena Bohème ocuparà en règim de lloguer l’edifici del carrer de Mestre Rius, obra del despatx d’arqutectura sabadellenc SausRibaLlonch. La previsió és que el negoci obri a l’octubre, sota un contracte que l’obliga a preservar la façana.

“Continuarem amb la mateixa il·lusió de sempre des dels nostres orígens. Va sortir l’ocasió i ens traslladem en un espai més recollit i petit, però molt acollidor”, explica Carlota Segalà, qui reconeix que està emocionada per deixar aquest edifici “únic”. Després de 20 anys al capdavant de la botiga, la nova ubicació li permetrà continuar gaudint de l’ofici a un ritme més tranquil.

Flors Carlota Segalà, que es reivindica com la més antiga de Catalunya, es va fundar l’any 1868 per la família Badia-Segalà. Actualment, està regentada per la cinquena generació familiar.