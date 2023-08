L’ocupació hotelera de Sabadell resisteix bé l’agost: “Podria ser pitjor”

No és el millor mes, però el sector hoteler de Sabadell no es queixa. De feina, n’hi ha, apunten diversos establiments hotelers de la ciutat. Quan els hotels costaners, per exemple, veuen el clímax de clients a l’estiu, els de Sabadell és quan han de fer més mans i mànigues per assolir unes bones xifres d’ocupació. El setembre, per exemple, es consolida com un dels millors mesos pel teixit hoteler de Sabadell perquè moltes empreses engeguen màquines de nou i es disparen els hostes que venen a treballar a Sabadell o els viatges de negocis.

A Sabadell hi ha capacitat per a 1.345 persones contant els onze hotels i hostals repartits pel municipi, segons les darreres xifres proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Un agost “que podria ser pitjor”

“Sabadell a l’agost es buida, en comptes d’omplir-se, per això baixa l’ocupació i varia el perfil d’hoste”, apunta Sergi Pérez, un dels responsables de l’hotel Urban Sabadell a la ronda de Zamenhof. “Ara mateix tenim les set habitacions plenes; ens va bé aquest agost, tot i que durant l’any molts cops hem de dir que no queden llocs i ara això no ens passa”, afegeix Pérez. El gruix de clients per temes laborals baixa a Urban Sabadell durant l’estiu, en canvi, “notem que venen alguns turistes que no volen pagar el preu dels hotels de Barcelona i s’allotgen a Sabadell”.

A l’Hotel Sabadell Catalonia, a la plaça de Catalunya, ara mateix són al 75% de l’ocupació –disposen de 110 habitacions en total–. “Podria ser molt pitjor”, apunta Carles Puig, cap de recepció de l’hotel. Aquest agost l’hotel acull sobretot grups de turistes asiàtics i també persones franceses que fan parada a Sabadell per anar a fer l’operació Pas de l’Estret a Algesires. “Si ho comparem amb l’any anterior, estem omplint menys”, diu Puig, que afegeix que “cal recordar que l’agost passat vam acollir un 95% d’hostes, però la meitat eren persones refugiades de la guerra d’Ucraïna”.

A l’Hostal Ric, a la carretera de Terrassa, han fet el 100% aquest agost: de deu habitacions tenen les deu plenes. “Som un hostal petit, així que gairebé tenim ple de treballadors que venen a Sabadell, a Sant Cugat o a Barberà del Vallès, per exemple”, sosté Àlex Torres, l’encarregat d’estiu. Els caps de setmana són una mica més fluixos a Hostal Ric, diu Torres, que afegeix que “és quan alguns dels treballadors marxen, després d’haver fet la jornada de dilluns a divendres”.