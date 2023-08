Sabadell en alerta per risc de pluges intenses

La pluja s’acosta a Sabadell. Així ho avisa el Servei Meteorològic de Catalunya, que preveu pluges intenses a partir d’aquest dissabte al migdia a la ciutat i a la resta del territori català. Es calcula que podrien haver-hi precipitacions de més de 20 l/m² en 30 minuts, acompanyats de fortes tempestes i algun fenomen de temps violent. A més a més, es poden registrar acumulacions de més de 100 l/m² en 24 hores a diverses parts de Catalunya, en especial al terç nord-est i nord-oest.

És per això que Protecció Civil ha demanat a la ciutadania extremar les precaucions en els desplaçaments i les activitats a l’exterior, i ha activat aquest migdia l’alerta del Pla INUNCAT per la previsió de pluges que poden ser intenses a partir d’aquest migdia i fins al vespre de demà diumenge.

També recomanen no aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no travessar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants. Avisos que es poden consultar en profunditat al web d’Interior. Des de l’Ajuntament també s’han fet recomanacions a la ciutadania: