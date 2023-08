El Sabadell cau a Irun en el debut de lliga (2-1)

Tampoc. El Sabadell no ha pogut trencar la malastrugança dels inicis de lliga com a visitant i ha caigut a l’Stadium Gal, fruit de dues concessions puntuals, una al principi i un altre al final del porter Ortolá. El gol de Javi Gómez ha quedat en anècdota i es consuma la primera derrota de la temporada.

Miki Lladó no ha sorprès, mantenint el sistema de tres centrals que li va donar un excel·lent resultat la passada temporada. Davant les baixes de centrals nats com Antonio Sánchez o Ricard Pujol -a la banqueta, però encara sense ritme-, Fran Callejón ha acompanyat Pau Resta i Amelibia a l’eix central. Amb Pablo Monroy i Carrión pels carrils, l’objectiu era controlar el partit des de la solidesa defensiva.

A remolc

Tot el plantejament, però, s’ha trastocat quan només havia transcorregut un minut i mig. Una falta lateral ha deixat al descobert una enorme desconnexió defensiva arlequinada que Iván Pérez ha aprofitat per superar amb una còmoda rematada de cap a Ortolá. Un dels gols més matiners que ha encaixat el Sabadell en un inici de temporada. El desconcert gairebé ha costat el 2-0 en el minut 5 en un xut fora d’Alberto Solís, amb Ortolá fora de la porteria després d’una altra badada. Ha estat un començament decebedor.

Miki Lladó ha demanat tranquil·litat i concentració als seus homes. Ha reaccionat el Sabadell, però mai ha fet sensació de seguretat, concedint massa al rival. Carrión s’ha convertit en la principal amenaça ofensiva amb dues bones arribades que no han trobat rematador a l’àrea i un xut que s’ha perdut fora per poc. El Real Unión ha fet un pas enrere i s’ha sentit còmode buscant el contracop. Escobar ha donat un parell d’ensurts a Ortolá, qui ha evitat el segon en el minut 28.

Tot i els esforços de David Astals i Álex Gualda, ha costat connectar amb Cristian Herrera i Manel Martínez, sempre ben vigilats. La primera part ha acabat amb una rosca enverinada de Gualda que ha fregat l’escaire. Bones intencions, però cap xut entre pals als primers 45 minuts. Miki Lladó ha afegit pólvora a la represa amb l’entrada de Marcos Baselga, fent tàndem amb Manel a dalt, i també ha ingressat a la gespa Toni Herrero. S’han quedat al vestidor Fran Callejón i Nando Garcia.

Premi i… errada

Ha sortit amb molta empenta l’equip arlequinat en aquesta segona meitat i en cinc minuts ha creat molt perill en accions de Baselga i Cristian Herrera. El Real Unión s’ha vist sotmès, però ha resistit bé aquesta embranzida inicial arlequinada. De fet, ha estat la tònica. Domini intens del Sabadell i frontó basc. Ha mogut peces Miki Lladó -han entrat Javi Gómez, Beitis i Vladys-, ha canviat el sistema… La constància ha tingut el premi amb el gol de Javi Gómez, rematant de cap ajustat al pal una centrada de Carrión. Feia justícia.

El futbol, però, sempre té cops amagats. Quan el Sabadell semblava més sencer i en una dinàmica clarament positiva, fins i tot per endur-se la victòria, ha arribat una incomprensible errada d’Ortolá en una sortida teòricament còmoda i Álex Cerdà ha marcat a plaer el 2-1. Un xut al travesser de Javi Gómez hauria pogut salvar un punt. No ha estat possible. Continua la malastrugança arlequinada com a visitant fora de casa. Dimecres, Copa Federació a Lleida i diumenge que ve, debut a la Nova Creu Alta contra Osasuna Promesas.

FITXA TÈCNICA

Real Unión: Irazusta; Iván Pérez, Montoro, Imanol Baz, Solís (Eimil, m. 73), Escorcia, Asier Córdoba (Álex Cerdá, m. 73), Azkue (Iñigo Muñoz, m. 56), Escobar, Rivero (Ander Vidorreta, m. 87) i Oyarzun (Beobide, m. 56).

Sabadell: Ortolá; Pablo Monroy, Pau Resta (Vladys, m. 73), Amelibia, Carrión, Fran Callejón (Toni Herrero, m. 46), Astals, Álex Gualda, Manel Martínez (Javi Gómez, m. 62), Critian Hererra (Beitia m. 68) i Nando Garcia (Baselga, m. 46).

Àrbitre: Alonso De Ena Wolf (Comitè aragonès). Grogues: Iván Perez, Irazusta; Amelibia.

Gols: 1-0, minut 1. Iván Pérez; 1-1, minut 79: Javi Gómez; 2-1, minut 84: Álex Cerdà.

Incidències: Uns 908 espectadors a l’Stadium Gal, amb presència de seguidors sabadellencs. A la llotja, s’ha estrenat Pau Morilla–Giner com a president arlequinat.

FOTOS: LLUÍS FRANCO