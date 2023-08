ENQUESTA | T’agrada la temàtica del Correbars 2023?

Els sabadellencs ja coneixen la roba i els complements que han de treure de l’armari per assistir al Correbars 2023, una de les cites assenyalades en vermell de la Festa Major. Després dels canvis en els organitzadors de l’esdeveniment, en les últimes hores s’ha anunciat oficialment la temàtica. El punk arribarà als carrers durant la celebració, que tindrà lloc dissabte.

La tria no ha deixat indiferent ningú. Molts usuaris han expressat la seva decepció a través de les xarxes socials, però en altres casos la decisió ha estat aplaudida. Per això, volem saber què n’opineu vosaltres. Us agrada la temàtica punk al Correbars? Què hauríeu preferit? Participeu en l’enquesta.