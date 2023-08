Descobreix la temàtica del Correbars de la Festa Major 2023

La temàtica del Correbars de la Festa Major a Sabadell és una de les informacions més esperades de l’any, especialment entre els joves de la ciutat. En les últimes hores, Arran Sabadell -que enguany s’estrena com un dels organitzadors en susbtitució de Destil·lats per la Festa– ha fet pública la temàtica, que ha provocat una allau de reaccions a través de les xarxes socials.

“Comenceu a treure-li pols als cinturons de taxes i a pujar les crestes ben amunt que falta ben poquet”, avisen els organitzadors, que anuncien que la temàtica: serà l’estil punk. Una opció que ha generat escepticisme per part d’alguns sabadellencs, que han qüestionat la proposta a través de comentaris a la publicació.

🤘🏽CORREPUNKS 2023⚡️ Comenceu a treure-li pols als cinturons de taxes i a pujar les crestes ben amunt que falta ben poquet ✨ 🗓️Dissabte 2/09

🕖19.00h

🔥Casal Can Capablanca ✨La Farrés no ens treurà dels carrers! pic.twitter.com/9EjzLEm2Af — Arran Sabadell (@ArranSbd) August 28, 2023

“Som a temps de fer pluja d’idees?”, es preguntava un d’ells a Instagram. Altres, demanaven replantejar la tria i repensar les opcions, amb la temàtica Barbie com una de les més sol·licitades. L’any passat, la cita va servir perquè Sabadell es convertís en Hogwarts, amb Harry Potter com a dress code.

Per la seva banda, Destil·lats per la Festa, fins ara encarregats d’escollir les bases estètiques de la celebració, han especificat que enguany no són responsables de la selecció. “Volem deixar clar que Destil·lats per la Festa no organitzem el Correbars. A partir d’aquest any, l’activitat la duen a terme el Moviment Popular de Sabadell (MPS), Arran i la Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS)“, especifica el grup a través d’un comunicat.

La sortida del correbars serà el pròxim dissabte, 2 de setembre, a partir de les 19 hores, al Casal Can Capablanca. La publicació ha arribat acompanyada d’una imatge editada de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.