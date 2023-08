Canvis inevitables

[Editorial, 31 d’agost de 2023]

Acceptar la realitat és complicat, especialment quan no és la que desitgem. Les altes temperatures i la manca de pluges d’aquest estiu, excepte a l’agost, són només una mostra que el canvi climàtic no és una fal·làcia ecologista com alguns negacionistes es plantegen. És inevitable, ja no hi ha marxa enrere: de fet, segons els experts, no estem davant d’un canvi climàtic. El terme correcte és la crisi climàtica perquè dona un significat real a la situació d’emergència per la qual passem a Sabadell, a Catalunya, a tot l’Estat i al món sencer. L’emergència climàtica es nota a la meteorologia a grans trets, però també té una afectació sobre les nostres vides i l’estat de la ciutat. A la superfície, podem veure que els espais verds de la ciutat ja no són el que eren per les restriccions de reg, per exemple. Al subsol, la realitat també ha canviat: la manca de pluges fa que les plagues siguin més freqüents i nombroses. Trobar-se amb paneroles a peu de carrer o a la terrassa de casa és cada vegada més freqüent i incomoda els veïns. L’Ajuntament ha començat una prova pilot per erradicar-les a Can Feu i Gràcia que aviat, esperem, arribarà a tota la ciutat. Tot sigui per adaptar-nos a una nova realitat que, malgrat que no ens agradi, és inevitable.