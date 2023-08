Feminisme, canvi climàtic i treball. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha situat l’agenda del nou curs polític en l’acte de recepció institucional de la Festa Major. “Hem de fer més Sabadell que mai”, ha assegurat. L’esdeveniment ha tingut lloc aquest dijous davant d’un centenar de personalitats de la ciutat, entre les quals hi havia representants polítics, entitats socials i econòmiques i una àmplia representació dels sectors cultural i esportiu.

La recepció és un prèvia de la Festa Major. L’inici oficial serà aquest divendres amb el pregó dels artistes sabadellencs Carlos González i Natalia Revilla, coneguts per la seva participació a Eufòria (TV3). L’acte ja forma part de la litúrgia sabadellenca i acostuma a marcar l’inici del nou curs a l’Ajuntament. Enguany s’ha convertit en la posada de llarg del segon govern de Marta Farrés, ara amb majoria absoluta.

Una de les línies a seguir és acabar amb les violències masclistes. L’alcaldessa, en una clara referència al cas Rubiales, ha assegurat que Sabadell i tot el país es troben davant d’una “onada feminista”. La majoria d’homes i de dones hem dit prou. No acceptarem més machirulos que no ens representen”, ha assegurat l’alcaldessa, acompanyada dels portaveus de l’oposició: Gabriel Fernàndez (ERC), Anna Lara (Crida per Sabadell), Lluís Matas (Junts), Joan Mena (En Comú Podem), Nuria Acacio (Vox) i Cuca Santos (PP). Entre el públic, també hi havien els exalcaldes Juli Fernàndez i Maties Serracant.

Farrés també ha fet menció a les altes temperatures i a la falta de pluja de l’estiu, tot comprometent-se a actuar davant del canvi climàtic. ”Hem de plantar més arbres, posar més toldos, fer més refugis climatics, combatre les plagues”, ha asseverat, per acabar remarcant que l’atracció d’empreses per generar ocupació és un altre dels objectius d’aquest mandat que tot just comença.

Fotografies: Víctor Castillo