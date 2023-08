“En Bartomeu continua desaparegut!”: Castellar escalfa motors per la Festa Major

Aquest cap de setmana, Sabadell viu la seva festa grossa. Com és habitual, una setmana després serà el torn del municipi veí de Castellar del Vallès, que ja escalfa motors per viure una Festa Major amb més d’un centenar d’activitats. Com cada any, un dels plats forts serà Vilabarrakes, en un escenari que enguany viurà concerts com el de Lildami.

Els organitzadors han fet bullir les xarxes socials en les últimes hores amb l’anunci de la celebració. “On és el Bartomeu? Qui hi ha darrere de la seva desaparició? Intentarem posar llum a la foscor”, anunciava l’entitat, en una divertida paròdia del programa Crims de TV3.

En les últimes hores, l’anunci ha tingut una segona part. La resposta ha arribat de la mà del mateix Carles Porta, presentador de l’espai televisiu. “Hola a tothom, soc Carles Porta…”, es presentava. “Us demano col·laboració per trobar el Bartomeu, el president de Vilabarrakes de Castellar del Revés”, expressava en referència al divertit capgrós castellarenc, convertit en el referent de la festa a la vila.

La publicació a xarxes ha rebut una allau de comentaris en les últimes hores. La celebració començarà el pròxim divendres, 8 de setembre, amb el ja tradicional Correlokals. Seran, en total, quatre nits de festa a l’indret, mentre la recerca del Bartomeu continua en marxa.