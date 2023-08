Festa Major 2023 a Sabadell: tot el que has de saber

Sabadellencs i sabadellenques, ja la tenim aquí. La Festa Major arriba a la ciutat oficialment aquest divendres -dijous ja començaran a haver-hi actes als carrers- i ho fa amb més activitats que mai –més de 300–. Un any més, la tradició i la cultura popular seran el fil conductor de quatre dies en què entitats i col·lectius exhibiran la seva força. Aixecant castells, ballant sardanes, corrent sota el foc o menjant flams com si s’hagués d’acabar el món. La festa, com és habitual, es tancarà dilluns a la nit, amb el castell de focs, posant la cirereta a jornades que es preveuen màgiques i plenes de llum i color als carrers.

Novetats

El programa d’aquest 2023 presenta alguns canvis respecte a edicions anteriors. Per exemple, en el terreny esportiu, on el nombre de propostes creix fins a superar la quarantena. Entre els canvis, diumenge la Cursa Popular tindrà dues modalitats – de 5 i de 10 km—per a participants nascuts el 2010 i anteriors i les curses infantils contemplaran distàncies de 300, 500 i 1.000 m. Tot plegat amb sortida i arribada al Pavelló de Sol i Padrís. En aquesta ocasió, no hi haurà Mitja Marató, precisament per afavorir la màxima participació i que la Cursa sigui el més “popular” possible.

Espais

Les activitats es distribuiran en 14 escenaris principals, que concentraran múltiples propostes: seran l’Eix Macià, les places de Sant Roc, del Dr. Robert, del Gas, de l’Argub, Frederic Mompou, la Creu Alta, de les Dones del Tèxtil i del Vallès, l’Estruch, el Casal Pere Quart, els Museus d’Art i d’Història i l’Arteneu. En total, però, hi haurà fins a 70 punts on es desenvoluparan activitats de Festa Major.

Punt lila

En el marc de la campanya “A Sabadell actuem per a una festa major sense violències masclistes ni LGTBIfòbiques”, el punt lila serà durant tota la Festa Major a l’Eix Macià. Es tracta d’espais d’informació, sensibilització i assessorament, dedicats a l’erradicació de la violència vers les dones i les persones LGTBI.

Dijous 31, de 9 del vespre a 1 de la matinada

Divendres 1, de 10 del vespre a 2/4 de 5 de la matinada

Dissabte 2, de 10 del vespre a 2/4 de 5 de la matinada

Diumenge 3, de 10 del vespre a 2/4 de 5 de la matinada

Transport públic

Els preparatius de la Festa Major, sobretot a l’Eix Macià, ja han obligat a tallar algunes vies en els últims dies. Un fet que ha alterat la circulació habitual del transport públic. De cara als quatre dies de festa, però, la ciutat reforçarà la mobilitat. Les nits de dijous dia 31 d’agost, divendres 1, dissabte 2, diumenge 3 i dilluns 4 de setembre hi haurà un servei d’autobús urbà nocturn gratuït format per les línies urbanes N1 i N4, que funcionarà des de les 23:20 fins a la matinada. Igualment, es disposarà del servei regular nocturn amb les línies interurbanes N61,N64 i N65, així com extraordinàriament, les línies B1 i B2. A més, els trens de la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) circularan ininterrompudament durant tota la nit.

Previsió del temps

La incertesa sobrevola Sabadell en l’apartat climàtic. Segons la previsió del temps del Servei Meteorològic de Catalunya, la pluja ha d’arribar a la ciutat dissabte i diumenge, coincidint amb els dos dies forts de la celebració. L’Ajuntament recorda que mantindrà informada la ciutadania a través de la seva pàgina web per avisar en cas que es produeixin suspensions o canvis en les ubicacions per culpa de la pluja.