El Ball de la bola celebra 25 anys “més viu que mai”

El Ball de la bola organitzat per l’Esbart Sabadell Dansaire celebra enguany el seu 25è aniversari. I ho fa en un gran moment de forma, consolidat com una de les activitats destacades de la Festa Major tant pel nombre de participants com d’assistents a la plaça de Sant Roc, que és on se celebra.

La ballada d’aquest diumenge serà a les 18.30 h tot i que, prèviament, a les 18.15 h haurà començat el Seguici del Ball de la bola, que va des de la Casa Duran fins a la plaça de Sant Roc. Tanmateix, diumenge a les 11 h, a la plaça del Gas, es farà el Taller del Ball de la bola, adreçat especialment als infants, a la copa dels quals es posa confeti en comptes de la beguda.

“Aquest any volem fer un ball sonat!”, explica la presidenta de l’Esbart, Lydia Orobitg, que anima tothom a participar-hi perquè “està pensat per ser senzill de ballar, no té edat ni una gran dificultat”. Això sí, recorda que “té la gràcia de la part competitiva”, ja que guanya la parella que sosté més temps la copa al palmell de la mà, dansant al ritme de la música de cobla composta per Joan Manau i el ball de Tomàs Manyosa i Montserrat Capdevila.

Per celebrar l’aniversari, l’Esbart preveu fer un petit homenatge als guanyadors de tots aquests anys, per la qual cosa espera que hi assisteixi el màxim nombre de parelles possible. Orobitg reivindica que el Ball de la bola “està més viu que mai”, perquè la xifra de participants “va creixent” i es mou al voltant de 70 parelles. A part, l’activitat també té èxit entre el públic, que s’aplega al voltant de la zona d’actuació per veure qui té més destresa ballant i sostenint la copa.

L’èxit del ball segurament també es deu al seu format, ja que facilita l’intercanvi i la relació entre els balladors, cosa que el converteix en un “ball obert, engrescador, participatiu, divertit i, en algun moment, fins i tot competitiu”, segons l’Esbart.

En aquests 25 anys només s’ha deixat de fer el Ball de la bola dues vegades: el 2020 per la pandèmia i un altre any no es va fer a causa de la pluja, segons els organitzadors.

Què és la bola?

La singularitat que dona nom a aquesta activitat de festa major és la bola, una beguda que es prenia a Sabadell per festa major a finals del segle passat. Consisteix en una barreja de cervesa i gasosa amb un bolado (sucre esponjat) al mig. Això es mescla amb rom en una gran sopera i se serveix als participants.

El Ball de la bola va néixer el 1998 amb la voluntat d’esdevenir un ball popular i tradicional de festa major. Des de l’Esbart recorden que s’inspira en el Ball dels hereus que cita Marian Burguès al llibre Sabadell del meu record.