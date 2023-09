“La Festa Major és el moment més esperat de tot l’any”

Erik Kvam, cap de colla del Ball de Diables de Sabadell, afronta amb la màxima il·lusió la cita. Els Versots (dissabte, 20h, Sant Roc) seran, apunta, una de les cites més especials després de dies frenètics preparant la celebració: “Tenim moltes ganes de ser al carrer!”, avisa.

Com afronteu la Festa Major? Imagino que els nervis ja han aparegut els últims dies…

És un moment que portem esperant i preparant fa molt temps. Fins i tot, diria que hi estem a sobre des que es va acabar la Festa Major de l’any passat. En les últimes hores preparem tota la pirotècnia i el material que utilitzarem perquè ha d’estar tot quadrat i després, en plena festa, ja no tens marge.

Com han sigut les últimes setmanes?

[Bufa] Hem tingut reunions cada dia des de fa dues setmanes. Ha sigut un no parar. Com més t’apropes, més nervis hi ha, però també més ganes!

Què et porta a fer-te diable?

Com és aquest camí cap a “l’infern”? Vaig entrar a la colla de Ball de Diables de Sabadell l’any 2019, amb 24 anys. Ara en tinc 28 i penso que era el moment. Havia mamat molta cultura popular arreu de Catalunya. Aleshores era foraster. Quan vaig arribar a la ciutat vaig obrir la llista d’entitats i grups i ho vaig tenir clar. Realment, vaig pensar: si amb 24 anys no t’hi endinses de ple, mai seràs diable [riu].

Si miro el programa de Festa Major, us veig a tot arreu. Suposo, però, que els Versots és el moment marcat en vermell…

Els Versots és l’acte més especial, no només de la Festa Major, sinó que m’atreviria a dir que de tot l’any. És el que dona sentit al nostre ball. Tot el que ens encanta de la pirotècnia ve condicionat pel fet que fem una representació històricament lligada a la religió, de la caiguda dels àngels rebels… Ara no ho fem per això, però no has d’oblidar el centre del nostre ball.

Quantes bruixes i diables rondaran pels carrers de Sabadell aquests dies?

En total, a la colla som uns 40 integrants. Moltes vegades arribem a coincidir una trentena. Però per Festa Major tothom vol ser-hi!

Què suposa ser cap de colla?

L’experiència per a nosaltres canvia molt en un Seguici, on som més protocol·laris i és un espectacle per veure’l passar. Diumenge, en canvi, és més participatiu, amb pirotècnia més forta. Hi ha un punt de saber què està passant sense estar fent res. Tenir la persona que porta el foc informada, saber la pirotècnia que tenim, que tothom sàpiga què ha de fer…

Com és l’experiència de ballar sota el foc?

Allà dins, la pólvora fa Festa Major. La gent olora, sent timbals, els trons de les carretilles i tothom ho identifica amb la Festa Major. Si des de fora ja és així, imagina’t des de sota el foc. Entre preparar els actes del programa i la resta de trobades a nivell més intern, pràcticament només respirem, bevem i sentim diables i Festa Major. Es viu molt intensament, perquè són molts dies i no tens cap moment de treva.