L’Escola de Futbol de Sabadell, trenta anys ensenyant futbol i valors

D’aquí a unes setmanes s’iniciarà un nou curs i l’Escola de Futbol de Sabadell que lideren els mítics exjugadors arlequinats Lino i Tanco tornarà a exercir d’escola de formació, com ha fet els últims trenta anys.

L’any 1993 va començar l’aventura. El Lino ja havia deixat el Centre d’Esports i el Tanco s’havia retirat. “A Catalunya només existia l’Escola TARR i vam pensar que podia ser una bona idea crear una escola de futbol a Sabadell. Era un projecte privat, però ho vam presentar a l’Ajuntament i tant l’alcalde Antoni Farrés com el regidor d’Esports, Josep Manel Piedrafita, ho van acollir molt bé. De fet -subratllen els protagonistes- ho van veure com una necessitat per a la ciutat i va néixer una mútua col·laboració per tirar-ho endavant”.

El primer de tot era trobar una instal·lació i crear una estructura. Les Pistes de Sant Oleguer tenia dos camps de terra i allà va començar de tot. “Ningú hi volia anar, no tenia res a veure amb l’actual instal·lació. Però per a nosaltres era suficient i de mica en mica l’hem revalorat i també s’han fet grans millores des de l’Ajuntament. Ara té molta vida”. També van muntar una oficina al carrer de Filadors per atendre als pares i familiars. El primer any van començar amb 70 alumnes.

Educació i respecte

Tenien molt clar el concepte de l’Escola: “ensenyar a jugar a futbol des de l’educació i el respecte. Estem contents del balanç. Els trenta anys són el nostre aval. Hem aconseguit que sigui una Escola de formació integral. A partir d’aquí, hem buscat l’equilibri amb la competició, també important en el món del futbol, però mai ha estat el factor més important. Potser la competició que ens fa més il·lusió és una de prebenjamins que vam crear, oberta a tota la ciutat”, expliquen orgullosos.

Colònies d’estiu

Un altre dels trets característics de l’Escola han estat les famoses colònies d’estiu que van iniciar l’any 1994 a Alp. “De fet, vam voler imitar el model que va fer durant molts anys el Futbol base del Centre d’Esports amb les Estades a Mas Badó. Allò va ser una iniciativa fantàstica. Hem estat a molts llocs de Catalunya: Super Espot, Sant Carles de la Ràpita, Sant Martí de Campmajor al costat de Banyoles, Belver de Cinca, Llívia, Camprodon o la Seu d’Urgell cinc anys consecutius”.

El Lino afegeix que “manteníem una relació directa amb els Ajuntaments i fins i tot ens van fer recepcions oficials. Veníem ciutat i Sabadell, a través dels familiars, envaïa pobles sencers els caps de setmana. Ho vam deixar de fer arran de la greu crisi econòmica i ara organitzem cada any les Estades d’estiu a les nostres instal·lacions”. També recorden les entranyables festes de final de temporada al Castellet, amb un gran ressò social.

Encara que el seu objectiu final no és treure jugadors, per l’Escola han passat, per exemple, noms coneguts com Max Marcet o David Astals i també el cantant Manel Navarro que va anar a Eurovisió.