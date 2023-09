La trobada de vehicles clàssics de Motor Club Sabadell genera una gran expectació

La Festa Major i el motor tenen una cita gràcies a la trobada de vehicles clàssics que organitza el Motor Club Sabadell. Per segon any, l’entitat sabadellenca vol transportar als amants del motor al passat amb aquesta iniciativa que va tenir una gran acceptació en la seva estrena, l’any passat. De fet, va concentrar gairebé 150 vehicles entre turismes i motocicletes. “Va ser un èxit tant de públic com de participants”, recorda Jordi Renú, responsable de l’acte.

Aquesta segona edició, prevista pel diumenge 3 de setembre al pàrquing del carrer Prat de la Riba (parc Catalunya), està obert també a cotxes i motos i ja s’han omplert totes les places disponibles. Fins i tot s’ha obert una llista d’espera per si es produeix alguna baixa d’última hora.

Època gloriosa

“A la trobada -explica Jordi Renú- viatjarem en el temps, per tornar a una època gloriosa de l’automoció, on la bellesa i l’elegància eren els estàndards dels vehicles”. El punt de nostàlgia està assegurat. “Aquestes màquines ens farà retrocedir el rellotge per revelar les seves històries i captivar els cors de tots els amants de la conducció. Segur que ho gaudiran moltíssim”.

Aquesta trobada no és només per a col·leccionistes sinó que es transforma en una gran oportunitat per connectar amb altres apassionats dels vehicles clàssics, persones que comparteixen el mateix amor per aquestes autèntiques peces d’art en moviment. Motor Club Sabadell espera oferir un “ambient càlid i acollidor, ple de somriures i converses animades sobre els models preferits, anècdotes de les restauracions i, per descomptat, centenars d’històries de carretera”.

Premis

La concentració donarà el tret de sortida a les 9 del matí amb la recepció dels vehicles participants, que quedaran exposats fins a les 14 hores. Es tracta d’un espai obert on tots els assistents podran gaudir de ben a prop d’aquesta exposició industrial al carrer. Estan confirmades màquines del anys 1920, 1930 fins a la dècada dels noranta. A les 12.30 hores està previst fer el lliurament de premis als participants guanyador del concurs popular i del jurat. També es farà un acte de reconeixement al desè aniversari de la Ruta Barcelona-Tòquio amb Montesa Impala protagonitzada pel sabadellenc Edu Cots i Carles Humet.

Tanmateix, els assistents podran gaudir d’espais de lleure amb foodtruck, marxandatge del Motor Club Sabadell, parades de miniatures, llibres i revistes especialitzades en el món del motor. Jordi Renú considera que la trobada és molt més que un esdeveniment. “Significa una experiència que et tocarà l’ànima i et recordarà per què l’amor per la conducció va més enllà de la funcionalitat i es converteix en una passió incommensurable. Aconsello venir i descobrir la màgia d’un món en què els vehicles clàssics són els autèntics protagonistes. Podem parlar d’una jornada de plaer, admiració i intercanvi de sentiments amb altres amants de la bellesa sobre rodes”.