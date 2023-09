VÍDEO | Sabadell, el bressol del Bollywood a Catalunya: un viatge a l’Índia

Un tastet de l’Índia a través dels seus balls. El Bollywood, que ja s’ha convertit en segell d’identitat de la Festa Major de Sabadell, ha omplert la plaça del Vallès de colors, lluentons de monedes i una fusió de ritmes hindús i occidentals. Desenes de ballarins sobre l’escenari han fet viatjar el públic al cor de la cultura de l’Índia a través del Bollywood, una fusió dels balls clàssics indis –Bharatanatyam, Kathak– amb els ritmes més moderns d’Occident.

A banda d’estar presents a la Festa Major de Sabadell i altres festes de barri, el centre Asana també organitza el Diwali, la festa de la llum de l’Índia, que se celebra al novembre. També la festa Holi, el festival hindú d’inici de la primavera, que se celebra des de fa més d’una dècada a Sabadell.

La nostra ciutat s’ha convertit en el bressol del Bollywood a Catalunya. La tradició es va instal·lar a Sabadell fa pràcticament vint anys, quan la Sònia Esplugas, la fundadora del centre Asana, va marxar a l’Índia i va conèixer de primera mà aquesta cultura, la seva música i els seus balls. De fet, el centre Asana és la seu de l’Associació Catalana de Bollywood. La Sònia Esplugas i la Pooja Shrimali són les impulsores a Sabadell d’aquesta tradició.

“El Bollywood té molta importància a la ciutat. Hi formem part des de fa dues dècades, ens agrada poder apropar aquesta cultura a Sabadell”, apunta Esplugas. De fet, ha suscitat un gran interès entre els sabadellencs: hi ha pràcticament un centenar d’alumnes aprenent aquesta disciplina hindú. Aprenen danses clàssiques com Kathak o Bharatanatyam o danses folklòriques, com en Bollywood, Lavni o Bhangra.

El Bollywood va arribar a #Sabadell fa pràcticament dues dècades de la mà del centre Asana pic.twitter.com/sDCAi4zA29 — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) September 2, 2023

La plaça del Vallès acull l’oferta de danses tradicionals d’arreu del món durant la Festa Major. La tarda de dissabte oferirà dues propostes més. A les 19 h, hi haurà una selecció de danses llatinoamericanes de l’Asociación Latinoamericana de Sabadell. A les 20 h, serà el torn de les danses aragoneses, a càrrec del Centro Aragonés de Sabadell. Les danses d’Andalusia obriran el programa del diumenge (19 h), seguides de les del Perú (20 h), de l’Associació Peruana de Sabadell i la Rondalla de Ca n’Oriac (21 h) amb música tradicional.