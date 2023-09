Molt bona participació a la Cursa Popular

La reina esportiva de la Festa Major ha tornat a crear una gran expectació, com és habitual. La primera Cursa Popular sense Josep Molins, ha estat més popular que mai. Amb el recorregut de 5 i 10 quilòmetres, la participació ha tornat a les xifres d’abans de la pandèmia amb més de 2500 participants. La jornada s’ha tancat amb les curses infantils, fins a 5 sortides s’han dut a terme, amb presència de nens i nenes nascuts entre el 2017 i el 2011. Una matinal d’esport, atletisme i, sobretot, de Festa Major en estat pur.

Els primers a arribar han estat els corredors dels 5 quilòmetres amb un podi molt especial. Els atletes de l’Aldahra Lleida, Abdelhamid Oubari (1r classificat) i Youssef Baider (2n classificat) han estat els dos primers i, la tercera plaça, ha estat especialment significativa. Pol Molins, de la Joventut Atlètica de Sabadell, ha escrit el seu nom en la Cursa Popular de la ciutat en el que ha estat un petit homenatge pel seu avi, Josep Molins. En la categoria femenina, la primera a creuar la meta ha estat Maite Ríos, de l’Hinaco Monzón. L’ha seguit la sabadellenca de l’Aldahra Lleida, Meritxel Raimundo, i la corredora de la JAS, Laia Cuervo, que ha tancat el podi. També s’han atorgat els premis per als no binaris, la primera plaça ha estat per a Lucía Mercader. Rubén López i Montse Costa han completat el calaix.

/Lluís Franco

La cursa de 10 km

En la prova llarga, la dels 10 quilòmetres, no hi ha hagut sorpresa. El sabadellenc, Carles Montllor, del Club La Blanca de Vitòria ha acabat en primer lloc, amb un temps lleugerament superior als 30 minuts. Al podi masculí l’han acompanyat David Fernández de l’Ironwill Solideo i Marc Otero, de la JAS. A la categoria femenina s’ha imposat Elisabeth Martín de l’Atlètic Granollers, amb un temps de 36 minuts. Maria Benito, de l’Aldahra Lleida, i l’atleta independent, Laia González, han completat el calaix. Amb presència de corredors de tota mena i personalitats importants de la ciutat, s’ha tancat la Cursa Popular. Un nou èxit que ha portat un gran ambient per gaudir de l’activitat, com a participant i com a espectador.

/Lluís Franco