Buhos il·lumina Sabadell amb una actuació màgica

Intens, emotiu i màgic. Són alguns adjectius per descriure el concert de Buhos d’aquest diumenge. I és que la banda de Calafell ho ha donat tot dalt l’escenari, com ja és habitual en ells. En un espai de concerts ple de gom a gom els seus himnes han ressonat durant tota la nit, deixant grans imatges i records en un dels concerts estrella d’aquesta edició de la festa major.

Públic entregat

Ritme, defensa de la llengua catalana, confeti i un públic entregat han estat els ingredients principals d’una cita multitudinària. Com volcans en erupció, els presents no han parat de ballar i cantar des del primer minut. També han mogut els braços al compàs de la música, han picat de mans i han omplert de llum l’Eix Macià al ritme de ‘Barcelona s’il·lumina’. La connexió amb el grup ha estat tanta que, en un moment del concert, Guillem Solé ha esperonat als seus companys a fer una acció que ha arrencat encara més aplaudiments. Aquesta ha consistit a baixar de l’escenari i anar fins a la carpa de so. Arribats allà l’han desmuntat, permetent que la gent que es trobava al darrere pogués veure sense problemes l’escenari. “Ara ja hi som tots, bona nit Sabadell!”, ha expressat amb satisfacció Solé.

Amb una barreja d’estils, que van des del saxo i la percussió fins a l’electrònica passant per col·laboracions com per exemple la de ‘El món de veritat’ amb el popular Juan Magan, Buhos ha captivat per complet a l’audiència present. El grup s’ha centrat a presentar les cançons del seu últim disc, ‘l’Estiu que crema’. No obstant això, temes tan coneguts com ‘Volcans’, ‘Mil Batalles’ o ‘La última y nos vamos’ també han sonat durant la seva actuació.

Una gran experiència que ha delectat als milers de presents que omplien l’Eix Macià. Perquè els concerts de Buhos són això, show, festa i grans dosis de música que animen a moure l’esquelet. Un cop més Solé i els seus han fet vibrar Sabadell.

Fotos David Chao