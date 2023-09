Així serà el castell de focs per dir adeu a la Festa Major

El castell de focs és una de les celebracions més especials de la Festa Major. Un espectacle en què es barregen l’alegria i la nostàlgia pels dies d’alegria viscuts. Són minuts en què les mirades es dirigeixen al cel mentre la llum il·lumina la ciutat, acompanyada pels espetecs de la pirotècnia. Com és habitual, la cita enguany serà aquest dilluns (22 h) amb els coets sortint des del parc de Catalunya. Però les ubicacions per gaudir dels focs artificials són múltiples i variades a la nostra ciutat.

Com seran els focs aquest any?

Amb més de 250 quilos de pólvora i una durada al voltant d’un quart d’hora, el castell de pirotècnia s’alçarà com és habitual des del parc de Catalunya a les 22 hores, en un espectacle visible des de molts punts de la ciutat. “La voluntat és crear un espectacle dinàmic, que sigui atractiu per a tothom, convertit en un acte més de la Festa Major”, explica Albert Rovira, una de les figures encarregades que tot funcioni. Aquest any, la tracta final anirà a càrrec de Pirotècnia Igual, que torna a la ciutat després d’alguns anys d’absència.

Sense ànim de fer espòilers, Rovira apunta, com no podia ser d’una altra manera, a un inici d’espectacle espectacular. “Veurem palmeres daurades en tronc i desmais”, detalla sobre les formes que aniran omplint el cel. Figures simbolitzant anells, cors, flors… I, avisa, una “traca final molt potent”.

Més enllà dels consells habituals, ell reforça la idea de gaudir dels 15 minuts sense distraccions. “Sempre és millor veure-ho en directe”, sintetitza sobre aquells temptats amb veure l’espetec a través de la pantalla. “El millor és endinsar-se. Intentem que la gent vingui a gaudir com un acte més de la Festa Major”, sintetitza sobre la cita de dilluns.

Música després dels espetecs

Malgrat que la tracta final va lligada al castell de focs, tots aquells que encara no n’hagin tingut prou podran viure una última nit de música i gresca a l’espai de concerts de l’Eix Macià amb Sharonne i l’Orquestra d’Hotel Cochambre. Aleshores sí, serà la cloenda definitiva de la Festa Major 2023 per entonar el clàssic “fins a l’any que ve!”.