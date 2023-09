FOTOS | El flam d’1,5 kg: el gran repte del concurs de flams 2023

Les activitats de cultura popular de festa major sempre sorprenen. Els presents al concurs de menjar flams en poden donar fe. I és que enguany la cita ha tornat a deixar grans moments. Tota una tarda d’extravagància i excentricitat que s’ha apoderat de l’Eix Macià fent gaudir a petits i grans. Activitat que, un cop més, han organitzat La Sèpia Verda i Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS).

Concurs infantil

Dalt l’escenari, 3 presentadors disfressats de FLAMencs-com bé han explicat ells mateixos- han començat definint les pautes del joc. Els primers a començar han estat els més menuts. Les seves normes eren senzilles, menjar-se un flam en el menor temps possible. Un cop fet, han hagut de dir la dita “visca la festa major de les barraques i de Santa Rosalia”. Expressió que pot semblar fàcil, però que amb la tensió i la boca ben plena de flam no ho ha estat tant. Fet que ha deixat moments molt divertits, recompensats amb rialles i molts aplaudiments per part del públic. En aquesta categoria el guanyador ha estat Guim Pineda amb un temps de 5,05 segons. Un cop feta la proesa ha explicat les seves sensacions: “Estic emocionat, el meu secret és menjar i ja està”, ha assegurat amb una gran tranquil·litat. Com a premi ha rebut una samarreta del concurs.

Concurs d’adults

El gran repte, sense menystenir als infants, ha arribat al concurs d’adults. Enguany el jurat s’ha volgut “superar” i ha preparat un flam d’1,5kg per a la gran final. Abans, però, els concursants han hagut de menjar 3 flams en el menor temps possible. Aquesta part ha estat eliminatòria, fent que els 2 amb millor temps fossin els finalistes. Els dos herois d’enguany han estat Ot Altamira i Jordi Moreno. “No ens fem responsables de la indigestió”, han avisat des del jurat. Una advertència que tots dos han obviat completament. Durant 1 minut ambdós s’han enfrontat a la bèstia ensucrada. Qui acabés abans guanyava, però com ningú ha pogut s’ha recorregut a la bàscula per a fer el desempat. Finalment, Altamira s’ha imposat per uns grams de diferència. El gran vencedor s’ha endut una samarreta del concurs i la càlida ovació de tots els presents. Pel que fa a Moreno, ha tingut premi de consolació. Un lot de 4 flams per a poder practicar de cara a la pròxima edició. De moment té tot un any per fer-ho.

Fotos Victor Castillo