Aprofitant la Festa Major, molts sabadellencs han passat aquests dies per l’església de la Puríssima, a la via de Massagué, per conèixer de prop aquest espai simbòlic de la nostra ciutat. La Parròquia de la Puríssima ha organitzat dues jornades de portes obertes que permeten captar i gaudir d’estampes úniques.