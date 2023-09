L’inici de curs s’ha desenvolupat amb plena normalitat a les escoles de Sabadell. Així ho ha notificat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, acompanyada del regidor d’Educació, Manuel Robles, en un contacte amb els mitjans de comunicació des de l’escola Enric Casassas, que estrena pati nou. Coincidint amb l’inici de curs, han presentat les accions de millora que l’Ajuntament de Sabadell ha fet al teixit escolar de la ciutat, la majoria orientades a pal·liar els efectes provocats pel canvi climàtic, i amb una inversió d’1,8 milions d’euros.

En aquest sentit, Farrés ha recordat que “la competència d’Educació no és de l’Ajuntament” i ha carregat contra la Generalitat a qui ha demanat “més ajudes perquè des del món local estem fent un esforç molt gran”. Sobre el paper, l’Ajuntament només s’ha d’encarregar de fer els petits manteniments, com repintar les façanes dels centres educatius més malmeses.

Remodelació d’alguns patis

Entre les actuacions, s’han remodelat els patis de l’Escola Enric Casassas, Miquel Martí i Pol i La Trama, s’ha arranjat la jardineria a una cinquantena de centres educatius i amb la voluntat de reforçar el verd i generar espais d’ombra, els pròxims mesos es plantaran prop d’una cinquantena d’arbres amb reg automàtic a les escoles Andreu Castells, Sant Julià, Miquel Carreras i Arraona.

Tendals pel sol

També l’Ajuntament ha instal·lat tendals a sis escoles –Virolet, Sant Julià, Andreu Castells, Can Rull, Espronceda i Joan Sallarès i Pla– amb la perspectiva de continuar instal·lant-ne de manera progressiva a aquelles escoles que no tinguin ombres naturals.

Climatització a les escoles bressols

A hores d’ara, 7 de les 11 escoles bressol municipals estan climatitzades (entre les quals el Vapor Buxeda Nou, que es va fer una part fa uns anys i ara falta completar-la). D’aquestes 7, els darrers mesos s’ha portat a terme la climatització d’Andreu Castells, Arraona, Calvet d’Estrella, Espronceda i Can Llong, amb una inversió total superior als 220.000 €.

Ara l’Ajuntament invertirà 200.000€ més per climatitzar les 4 escoles bressol municipals pendents: Joaquim Blume (amb projecte ja fet), Can Puiggener, Joan Montllor i la Romànica (així com la segona fase del Vapor Buxeda Nou). A banda, aquest estiu s’han adquirit 22 aires condicionats portàtils per distribuir entre els centres.

Camins escolars

S’està materialitzant el projecte per renovar els entorns de les escoles Samuntada, Sant Julià i Joaquim Blume. Inclouen l’ampliació de voreres i d’espais d’estada propers als centres, reductors de velocitat, passos de vianants elevats, millora dels encreuaments, arbrat i més vegetació. Tot plegat amb una inversió superior als 451.000€, finançats al 50% pel Fons FEDER. A hores d’ara estan avançats els treballs a Sant Julià i Samuntada i els propers dies s’iniciaran a Joaquim Blume, han fet saber veus del consistori.