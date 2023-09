El teu defensor: “Un embornal del carrer Soledat està saturat de ciment”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a [email protected].

Una veïna del Centre, l’Àngela Espunyes, ha contactat amb el Diari per explicar que al carrer de la Soledat, tocant amb el carrer Salut, hi ha alguns embornals per engolir l’aigua i un d’ells està saturat de ciment. La veïna sosté que ha demanat dos cops desembussar-ho a través d’instàncies a l’Ajuntament.

“Hem demanat que s’arregli com més aviat millor, quasi vaig caure un dia que plovia, que va quedar tota l’aigua a sobre i s’hi forma un bassal immens”, exposa la veïna. I lamenta que, tot i la seva insistència, “fins ara no han arreglat res”. Segons la veïna, la reclamació la van posar el mes de juliol, primer telefonant a Via Pública i després al 010. “Em fa por caure si plou”.

De fet, a principis de juliol ja es va fer una actuació al mateix punt perquè hi havia un esvoranc. Una veïna, aleshores, ens feia arribar una queixa i ens demanava si podíem fer arribar a l’Ajuntament la seva petició per reparar el carrer, que estava en males condicions.

L’Ajuntament, aleshores, uns dies després que el Diari hi contactés, va fer una primera actuació provisional per reomplir l’enfonsament, però fonts municipals asseguren que es farà la reparació definitiva més endavant. “Aleshores, vam demanar als operaris que aprofitessin per arreglar el clavegueram, però no va ser possible”, explica l’Àngela. Després d’uns mesos esperant, demana que es faci una actuació ràpidament per a solucionar-ho i evitar caigudes.

L’Ajuntament ja ho ha notificat a l’empresa

El Diari de Sabadell ha contactat amb l’Ajuntament per fer arribar la petició i fonts municipals asseguren que s’ha enviat l’ordre de treball a l’empresa de manteniment del clavegueram perquè ho repari. Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació ‘Sabadell Espai Públic’, on qualsevol ciutadà pot registrar-se i informar de qualsevol situació que tingui lloc a l’espai públic de la ciutat.

El tipus d'incidència pot estar relacionada amb l'enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus…