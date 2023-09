La comunitat marroquina colpida pel terratrèmol: “És una tragèdia”

Emotiu i solemne. Així ha estat el minut de silenci d’aquest diumenge a la plaça de Sant Roc. En record i solidaritat amb els més de 2000 morts i 2000 ferits– a hores d’ara-pel terratrèmol del passat divendres al Marroc i també en suport de la comunitat marroquina resident a Sabadell. Aquesta està formada per prop de 6300 persones, algunes d’elles amb familiars directes a l’epicentre de la tragèdia.

“La meva família ha sobreviscut, altres no han tingut tanta sort”

És el cas d’Ammal Sadul, qui es trobava en trucada amb el seu pare al moment dels fets. “De cop ell va notar com tremolava la casa, primer va pensar que podia ser un camió, però de sobte tot va començar a caure”, explica. La seva família viu a Marràqueix-ciutat molt afectada pel sisme-, fet que la té molt preocupada. “Tinc tota la família allà i en el moment no sabia que fer, perquè les comunicacions es van tallar, estava molt espantada”, assegura. Per sort va poder contactar amb la seva germana, qui li va confirmar que tots es trobaven bé. “Ella encara no pot tornar a casa, té una paret plena d’esquerdes, però per sort han sobreviscut”, confessa amb un sospir.

Malauradament altres veïns no han tingut tanta sort: “Hi ha molta gent sense casa, espantada i desorientada. Als pobles és on ha mort més gent pel que ens han dit, és una tragèdia”, afirma entre llàgrimes. Tot i la situació Sadul es manté forta i en constant contacte amb la família. “Nosaltres ara no podem viatjar allà, però confiem en el fet que tot millori i trobin més supervivents”, expressa.

Un altre testimoni és el d’Ichisan Echabi. Tot i tenir la família en una zona més segura també va viure la situació amb neguit. “Va ser un gran ensurt. Nosaltres ens podem comunicar, però ens han dit que hi ha moltes carreteres tallades i helicòpters sobrevolant el cel”, comenta.

“Hem d’estar molt units”

A la cita també hi han assistit marroquins amb famílies a altres zones del país, amb menor o cap afectació. “Hem vingut per donar suport als nostres compatriotes, és un moment d’estar molt units”, comenta Al-Maimoun Ituami, qui té família a Tànger. Per ell la solidaritat rebuda des de Sabadell és un gest “preciós”. Pel que fa a l’ajuda, Ituami explica com el govern marroquí ha habilitat un compte per a fer donacions. Ell està disposat a ajudar i ja ha consultat canals d’Unicef i la Creu Roja per poder aportar “el meu granet de sorra en aquests moments de necessitat”.

Mohamed Adraoui també ha vingut per solidaritat. “Els marroquins som una família i ens hem d’ajudar”, comenta. “Per tots nosaltres és un dolor immens perquè estem lluny i ens sentim impotents”, afirma. Per Adraoui el minut de silenci ha estat tot un detall: “Agraïm molt que els sabadellencs ens donin suport en aquest moment tan difícil”.

Ajuda en camí

En l’àmbit institucional, l‘alcaldessa, Marta Farrès, ha explicat el seu condol i solidaritat amb tots els marroquins. Per part del consistori ha confirmat la voluntat d’ajudar: “A partir de dimarts articularem un seguit d’ajudes i treballarem amb entitats que estan sobre el terreny”. A més a més, l’Ajuntament també mediarà per oferir contactes entre la comunitat marroquina de Sabadell i les institucions del país.

Com bé ha expressat l’alcaldessa, la majoria dels marroquins residents a Sabadell tenen família a Tànger, Casablanca o altres localitats al nord del Marroc. No obstant això, la voluntat de cooperar és total i en els pròxims dies s’informarà dels mecanismes per fer-ho.