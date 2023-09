Heliswiss Ibérica, primera empresa d’Europa amb certificació nivell D d’Airbus

L’empresa ubicada a l’Aeroport de Sabadell, Heliswiss Ibérica, ha estat certificada amb el nivell D d’Airbus, fet que es converteix en la primera empresa d’Europa en obtenir aquest reconeixement. Amb l’obtenció d’aquesta certificació, Heliswiss Ibérica es posiciona com un proveïdor de confiança de serveis de reparació eficients i confiables per a helicòpters Airbus. Una “fita important” per a la reputació de l’empresa com a centre de reparació, asseguren des de l’empresa.

Les reparacions estructurals de nivell D es refereixen a una àmplia gamma de components crítics, inclosos el tren d’aterratge, la caixa de canvis principal, el motor i els punts de fixació dels components, així com les unions de buc/cua, l’aleta vertical i l’estabilitzador horitzontal. D’altra banda, i després d’aquest reconeixement d’escala internacional, Heliswiss Ibérica continua focalitzat en les millores en seguretat. Recentment, quatre especialistes de l’empresa, qui prèviament han hagut de sotmetre’s a una rigorosa formació i certificació per part del gegant francès, han format part d’un programa de capacitació especialitzat centrat en les reparacions estructurals del braç de cua.

Acord amb Air Chateau

Paral·lelament, Heliswiss Ibérica, referent mundial en el seu sector, ha tancat recentment una associació estratègica amb Air Chateau, una empresa líder en operadors d’heliports privats als Emirats Àrabs Units. Aquesta associació s’emmarca en la línia d’Heliswiss Ibérica d’expandir els seus serveis dins de la Indústria d’Helicòpters als Emirats Àrabs Units i la regió MENA. Un acord que el defineixen com un pas “crucial”, el camí cap a l’obtenció dels seus objectius.