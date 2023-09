El Centre i Can Puiggener, dues realitats separades per escassos quilòmetres

Pocs quilòmetres –sempre depenent de la zona– separen un sabadellenc resident al Centre de la ciutat d’un de Can Puiggener. Però si la distància és curta, aquesta es duplica a l’hora de parlar del nivell socioeconòmic. Segons les darreres dades (2020) de l’Índex socioeconòmic territorial (IST), publicat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), situa tres agrupacions censals –Museu d’Art-Imperial, 124: Ajuntament-Maristes, amb 122,6; i Escola Pia-Hostafrancs, amb 121,1– per sobre la mitjana catalana (100), en canvi, a Can Puiggener, el nivell se situa més de 30 punts per sota la mitjana (62,6).

Aquest estudi agrupa en un sol valor la informació de sis mostres: dues relacionades amb la situació laboral de la ciutadania, dues amb el nivell educatiu, una d’immigració i una sisena relacionada amb la renda. Per situar les tres agrupacions censals amb un nivell socioeconòmic més elevat, en el conjunt de Sant Cugat frega el 125 (124,9), mentre que a Matadepera s’enfila fins als pràcticament 132 (131,8).

Així mateix, a Sabadell, entre els sectors amb població que gaudeix d’un nivell socioeconòmic més alt hi ha, i a banda dels tres esmentats anteriorment; Can Llong-Castellarnau (116,8), Covadonga (111,7), Gràcia (110,6), la Creu Alta Est – Taulí (110,7), Creu Alta Oest – Eix Macià (110,2) i Avinguda-Eixample (108).

D’altra banda, a la ciutat hi ha fins a tretze agrupacions censals –d’un total de 22– tenen un IST inferior a la mitjana catalana. Entre elles, Sol i Padrís-Nostra Llar (99,8), La Roureda – Sant Julià (91,0), Can Rull Sud – Cifuentes (86,8) o Campoamor – Espronceda (72,3).