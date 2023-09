Bon nivell i emoció en el Memorial Encarnació Romero i l’Open Santi Vidal de tennis taula

Cap de setmana intens per la secció de tennis taula del Club Natació Sabadell. El Torneig femení Memorial Encarnació Romero ‘Mare Weisz‘ va tornar a ser un gran èxit. Una jornada esportiva, emotiva i amb una gran participació. La cita ja és un clàssic del tennis de taula femení i l’amor i la tendresa que va evocar tota la vida l’Encarnació a tota la seva família, va veure’s una vegada més reflectit en un Open magnífic.

El títol en aquesta edició se’l va endur la destacada Alba Prades, que es va imposar en la final a Mònica Weisz. La tercera plaça va per Montse Weisz. Les dues bessones van gaudir a la pista i a fora, com tota la nissaga, que va viure en primera persona l’estimació que tothom tenia per l’Encarnació i per la família Weisz, un referent esportiu a Sabadell, i en el tennis de taula català i estatal.

Open Santi Vidal

El destacat palista del Tennis Taula Tortosa, Jaume Querol, va adjudicar-se una nova edició de l’Open Santi Vidal de veterans, en un altre cita força emotiva al C.N. Sabadell. Victòria de Querol, el gran favorit, contra el sabadellenc Ignasi Weisz en la final. La tercera plaça seria per a Josep Maillo (Canet).

La final va ser arbitrada per Santi Vidal, que amb 93 anys, ha viscut la vuitena edició d’aquesta destacada cita que porta el seu nom. La competició va comptar un any més amb destacadíssims jugadors de la categoria.

Open Internacional de Vic

En l’àmbit més competitiu, la secció de tennis de taula del Club Natació va protagonitzar una destacada actuació a l’Open Internacional de Vic. En la categoria d’Adaptat, Jordi Dinarès va proclamar-se subcampió de la cita. Dinarès, que es manté una vegada entre els millors, va cedir en la final contra Ferran Paredes, nou jugador del Sant Cugat.

En l’Open infantil de Vic, Quim Barberà també va acabar segon en caure en la final contra Toni Sorní (Tortosa) per 2 sets a 3 i 10-12 en el cinquè set. Barberà va disposar de dues pilotes a favor pel títol. I tercera plaça final per a Owen Yang, que en semis va perdre davant Sorní per 1 a 3. En l’Open Català, tercer lloc final per a Aniol Font. En les semifinals, Font va perdre contra Roc Gibert per 1 set a 3.

En la categoria absoluta, el jove Joan Barberà Soler va arribar fins als vuitens de final, mentre que Luca Khidasheli també va accedir al quadre final on va caure davant Cesc Carrera, en la primera ronda. En l’Open B aleví femení, Agnès Llovet va endur-se la victòria final. Llovet va superar la seva companya d’equip al Club Natació, Karen Yang.